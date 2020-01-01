  • الأربعاء , 1 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نائب عن سائرون يستبعد الطعن بقانون الانتخابات: الكتل الشعبية مؤيدة له

نائب عن سائرون يستبعد الطعن بقانون الانتخابات: الكتل الشعبية مؤيدة له

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
استبعدت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، امس الأربعاء، الطعن بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا أمام المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن الكتل التي تمتلك قواعد شعبية مع القانون برمته لإثبات الوجود داخل مجلس النواب المقبل.
وقال النائب عن الكتلة صباح العكيلي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الطعن بقانون الانتخابات ليس في مصلحة أي كتلة سياسية”، مبينا أن “الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على إجراء تعديل على القانون في ظل الأجواء المشحونة حاليا”.
وأضاف العكيلي، أن “الطعن بقانون الانتخابات من قبل أي كتلة سياسية مجازفة في الوقت الراهن والجميع يحاول إثبات الوجود في الانتخابات القادمة”.
يذكر ان النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي أكد في تصريح سابق لـه أن كبار المسؤولين في الحكومة الحالية والحكومات السابقة سيجبرهم قانون الانتخابات الجديد على سحب ترشيحهم بالانتخابات المقبلة خلال الحملة الانتخابية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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