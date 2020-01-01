نائب عن سائرون يستبعد الطعن بقانون الانتخابات: الكتل الشعبية مؤيدة له

بغداد – الصباح الجديد:

استبعدت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، امس الأربعاء، الطعن بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا أمام المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن الكتل التي تمتلك قواعد شعبية مع القانون برمته لإثبات الوجود داخل مجلس النواب المقبل.

وقال النائب عن الكتلة صباح العكيلي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الطعن بقانون الانتخابات ليس في مصلحة أي كتلة سياسية”، مبينا أن “الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على إجراء تعديل على القانون في ظل الأجواء المشحونة حاليا”.

وأضاف العكيلي، أن “الطعن بقانون الانتخابات من قبل أي كتلة سياسية مجازفة في الوقت الراهن والجميع يحاول إثبات الوجود في الانتخابات القادمة”.

يذكر ان النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي أكد في تصريح سابق لـه أن كبار المسؤولين في الحكومة الحالية والحكومات السابقة سيجبرهم قانون الانتخابات الجديد على سحب ترشيحهم بالانتخابات المقبلة خلال الحملة الانتخابية.