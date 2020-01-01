السفير الإيراني الأسبق في البلاد: العراق أصبح ملعباً لتصفية المشاكل مع أميركا

متابعة – الصباح الجديد:

اكد السفير الإيراني الأسبق لدى البلاد، حسن دانايي فر، ان العراق اصبح ملعباً لتصفية المشاكل بين ايران وامريكا.

وقال دانايي فر في تصريحات نشرها موقع “إيران إنترناشيونال”، إن “الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، يعد انتقاما من العدوان الأميركي على مقر الحشد الشعبي”.

وأوضح أن “التوتر بين طهران وواشنطن سيتصاعد، والعراق هو ملعب تصفية المشاكل مع أميركا”.

يذكر أن منتسبين لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، حاولت اقتحام السفارة الأميركية ، احتجاجاً على قصف مقرات الحشد غربي الانبار.