انسحاب المعتصمين التابعين للحشد الشعبي من محيط السفارة الأميركية

عبد المهدي وترامب يتفقان على إبقاء الخطوط المباشرة بينهما مفتوحة

بغداد – الصباح الجديد:

افاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ان الأخير اتفق والرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبقاء الخطوط المباشرة بينهما مفتوحة لمتابعة التطورات بشأن محاولات اقتحام السفارة الأميركية، والتي حدثت امس الأول الثلاثاء من حزب الله الذي كانت مقرات له في القائم قد تعرضت الى القصف الأميركي ليل الاحد الماضي.

وفيما نشر المكتب تفصيلا عن مكالمة هاتفية بين عبد المهدي والرئيس الاميركي دونالد ترامبن تواترت الانباء عن انسحاب المعتصمين من حزب الله امام السفارة الأميركية بعد ان طلبت اليهم هيئة الحشد الشعبي الانسحاب من محيط هذه السفارة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تايعته الصباح الجديد، ان” رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا في الساعة ١٩:٣٠ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي استفسر عن الأوضاع في العراق وعن التطورات المحيطة بالسفارة الاميركية في بغداد. وشرح رئيس مجلس الوزراء انها جاءت بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة وانه سبق وأن وضح – قبل يومين – لوزير الدفاع الأمريكي اسبر خطورة تبعاتها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأن القوات الأمنية العراقية مستمرة في القيام بواجبها في حماية السفارة الامريكية وباقي البعثات الدبلوماسية والممثليات.



وفي معرض الحديث عن الوضع الاقليمي اكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة العراقية سعت دائما للحفاظ على علاقات طيبة بدول الجوار ومنها جمهورية ايران الاسلامية وكذلك الدول الغربية الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية .

واضاف، لكن الأوضاع تدهورت بسبب الخلافات بين الجانبين وان العراق يريد ان يكون بلد تفاوض وتهدئة ليبعد خطر الحرب عن العراق وعن الجميع.

وذكر عبد المهدي للرئيس الاميركي: إنكم تذكرون بأنكم لاتريدون الحرب ونسمع من القادة الإيرانيين موقفا مشابها، وقد اكد العراق علـى أهميـة التفاوض أو على الأقل الوصول إلـى ترتيبات واتفاقـات واقعيـة للتهـدئة.

وأكد الرئيس الاميركي ترامب ثقته بأهمية دور العراق وقيادته وما يمكن ان يلعبه في هذا المضمار واتفق الرئيسان على ابقاء الخطوط المباشرة مفتوحة بينهما لمتابعة الأمر.

وكان وزير الخارجية الاميركي بومبيو ومساعده ديفيد هيل قد اتصلا برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمتابعة اخر التطورات في البلاد.

في السياق، انسحب المعتصمون من حزب الله في محيط السفارة الأميركية امس الأربعاء، وتناقلت فضائيات أفلام انسحاب المعتصمين، وكانت دعت هيئة الحشد الشعبي امس الأربعاء، الجماهير المعتصمة امام السفارة الأميركية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة، فيما خاطبت المعتصميـن بالقول إن “رسالتكـم وصلـت”.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “ الصباح الجديد “ نسخة منه، إن “ الحشد الشعبي يدعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة ويقول للجماهير المتواجدين هناك ان رسالتكم وصلت”.

يذكر في هذا الصدد ان اعدادا كبيرة من عناصر الحشد الشعبي وحزب الله كانت قد اقتحمت احدى بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين والقريبة من السفارة الأميركية واحاطت بها تعبيرا عن غضبها واستنكارها للقصف الأميركي لبعض مقراتها في القائم على الحدود العراقية السورية.