العراق يمنع استيراد البيض الشهور الثلاثة المقبلة

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الزراعة أن العراق سيمتنع من استيراد بيض المائدة خلال الربع الاول من العام الحالي وسيصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بسبب خطة الوزارة بدعم المنتج المحلي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد المسعودي في تصريح صحفي إن “الوزارة أعدت خطة لدعم القطاع الحيواني وخصوصاً الدواجن، أثمرت عن زيادة بانتاج البيض، وان العراق سيكتفي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ذاتيا من هذه المادة ويتطلع الى تصدير الفائض منها”. وأضاف المتحدث أن “منع الاستيراد أسهم بزيادة انتاج البيض وتوفيره في الاسواق، وان تشكيل الوزارة لجانا بيطرية في المحافظات لزيارة حقول الدواجن والقرى والاهوار وبحيرات الاسماك ، اسفر عن زيادة في انتاج الالبان ولحوم الدواجن والاسماك”.

وتابع المسعودي أن “معمل البان ابو غريب ينتج حاليا جميع الانواع وبكميات كبيرة تنافس المنتج المستورد، ما يشجع وزارة الصناعة والقطاع الخاص والمستثمرين ،على افتتاح معامل جديدة للمعجون وكبس التمور ، ومعامل لتصنيع اللحوم وتعليب الفواكه وغيرها”.

ولفت الى أن “خطط الوزارة المطبقة منذ العام الماضي ، أدت الى زيارة الاراضي الزراعية ، خاصة في محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والبصرة ، وأن إقبال المواطنين على شراء المنتجات المحلية يدفع الفلاحين للعمل على تحسين نوعية الانتاج ، فيما تسهم توسعة الانتاج المحلي بتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لامتصاص البطالة”.