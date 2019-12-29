خطوة صينية استباقية في أزمتها التجارية مع الولايات المتحدة

أميركا تتطلع إلى اتفاق بشأن الجمارك مع المكسيك

الصباح الجديد ـ وكالات:

قالت وزارة التجارة الصينية إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد، عقب مؤتمر سنوي، إنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و»حمت مصالح البلاد والشعب».

وأكدت اتصالها الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل التوقيع.

وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الأولى من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية في مقابل ما يقول مسؤولون أميركيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أميركية وسلع أخرى.

على صعيد آخر، قال سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك إن بلاده تبحث سبل التعاون مع المكسيك بشأن الجمارك على طول حدودها للحد من تدفق الأسلحة والمخدرات والأموال بشكل غير قانوني.

وقال السفير كريستوفر لاندو في تصريحات له بعد ما وصفه باجتماع مثمر مع وزارة المالية المكسيكية إن وليام بار وزير العدل الأميركي سيزور المكسيك الشهر المقبل لمناقشة التعاون.

وأضاف لاندو للصحافيين: «ما نريد أن نفعله على الحدود هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا توحيد جماركنا حتى نتمكن معا من السيطرة على ما يدخل إلى المكسيك وأيضا ما يخرج من المكسيك ويدخل الولايات المتحدة».

وقال إن الهدف هو القضاء على ”التهريب على كل من الجانبين، المخدرات من جانب، والأسلحة والأموال على الجانب الآخر“.

وكان بار قد زار المكسيك في أوائل كانون الأول لبحث قضايا من بينها الأمن وتهريب الأسلحة وغسيل الأموال مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وكبار المسؤولين الآخرين.