الوطني يستعد بـ 20 لاعبة لبطولة الأندية والمنتخبات العربية

البياع بطلاً لكأس الشابات بالكرة العابرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مدرب منتخبنا الوطني بالكرة العابرة، سعدي جاسم، انه سيختار 20 لاعبة لتمثيل منتخب العراق للمشاركة في البطولة العربية المقررة ان تقام في العراق شهر شباط المقبل، مبينا ان العراق سيضيف بطولة الأندية العربية والمنتخبات بالتزامن في خطوة تجسد المقدرة على اقامة شتى البطولات في بغداد السلام او بقية المحافظات العزيزة.

من جانب اخر، اوضح المدرب سعدي جاسم، انه تابع بطولة الأندية والمؤسسات لفئة الشابات التي اقيمت في قاعة السيدية للألعاب المغلقة، التي ظفر بلقبها فريق نادي البياع بعد تصدره لنظام البطولة التي اقيمت على شكل دوري لمرحلتين، ففي المباراة النهائية فاز البياع على الخالص بنتيجة 12 هدف مقابل 11 هدف، واشترك في المنافسات أندية «البياع والخالص والصناعة والشباب والصناعات الكهربائية».

واكد ان فريق البياع حقق نتائج إيجابية، بفضل جدارة اللاعبات وحسن قيادة الملاك التدريبي بقيادة امجد داوود ومشرفة الفريق زينة عبد الجبار.. مشيرا إلى ان لاعبة الفريق الفائز بالمركز الاول، كفاح رعد، حققت الفوز بجائرزة افضل لاعبة في البطولة، في حين أدار منافسات البطولة لجنة تحكيمية تألفت من باسم دلف رئيسا والحكام احمد عبيد وعلي زيوه ومحمد رشيد وتحسين عبد الجبار واحمد حلومي ووسام لطيف.

واشاد جاسم، بالتنظيم في البطولة التي اقيمت باشراف اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور عبد الوهاب غازي، نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة العابرة، مبينا ان النجاح أكد جدارة اتحاد اللعبة والعاملين من مدربين ولاعبات حيث اشتركوا في الوصول بالبطولة إلى بر الامان فنيا وتنظيميا.