نادال الرابح الأكبر في عالم الكرة الصفراء لعام 2019

توج بلقب جاروس للمرة 12.. وأنهى الموسم متصدرا للتصنيف

العواصم ـ وكالات:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد في عالم التنس 2020، والذي سيشهد تجدد الصراع بين الثلاثي الكبير (رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر) والجيل الواعد، بعدما اندلعت شرارة ذلك الصراع في الموسم المنقضى.

وفي السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز ما حدث في موسم 2019 للكرة الصفراء كالتالي:-

بطولات الجراند سلام: هيمن الثنائي نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال على البطولات الأربع الكبرى في 2019، حيث توج الصربي بلقب أستراليا المفتوحة بعد التغلب في النهائي على رافا بسهولة كبيرة بنتيجة (6-3) و(6-2) و(6-3)، ليحرز اللقب السابع في مسيرته الاحترافية بالبطولة.

وكالعادة توج نادال بلقب رولان جاروس للمرة الـ12 في مسيرته الاحترافية، بالتغلب في النهائي على دومينيك ثيم، وكان النهائي الأبرز في ويمبلدون، بعدما تغلب ديوكوفيتش على روجر فيدرر في 5 مجموعات، ليفوز الصربي بأطول نهائي في تاريخ البطولة، ويحرز اللقب للمرة الخامسة في مسيرته.

وأخيرًا توج نادال بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة في تاريخه بالتغلب في النهائي على دانيل ميدفيديف في 5 مجموعات، ليحرز اللقب رقم 19 في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، ويقلص الفارق مع فيدرر صاحب الرقم القياسي كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام بـ20 لقبًا.

بطولات الأساتذة: لم يتمكن الثلاثي الكبير من فرض هيمنته على بطولات الأساتذة بصورة كاسحة كما حدث في السنوات الماضية، حيث شهد هذا الموسم تتويج بعض اللاعبين بلقبهم الأول في تلك الفئة من البطولات.

وكان ذلك عبر دومينيك ثيم في إنديان ويلز وفابيو فونيني في مونتي كارلو ودانيل ميدفيديف في سينسيناتي، كما توج ميدفيديف أيضًا بلقب شنغهاي، عدا ذلك، ذهب لقب ميامي لفيدرر ولقبي روما ومونتريال لنادال ولقبي مدريد وباريس لديوكوفيتش.

وبالتالي حافظ نادال على صدارته لقائمة أكثر اللاعبين فوزًا ببطولات الأساتذة بـ35 لقبًا ومن خلفه ديوكوفيتش بـ34 لقبًا ومن ثم فيدرر في المركز الثالث بـ28 لقبًا.. وأنهى نادال في صدارة التصنيف العالمي، بعدما توج خلال الموسم بـ4 ألقاب محققًا 53 انتصارًا وتعرض لـ7 هزائم، ليصبح أكبر لاعب في التاريخ ينهي العام في الصدارة بعمر 33 عامًا.

كما أنهى الماتادور العام في الصدارة للمرة الخامسة في مسيرته كثاني أكثر اللاعبين تحقيقًا لذلك مناصفة مع فيدرر وديوكوفيتش وجيمي كونرز وخلف المتصدر بيت سامبراس بـ6 مرات.

الاعتزال: شهد عام 2019 اعتزال العديد من اللاعبين وهم:- «نيكولاس ألماجرو، ماركوس باغداتيس، توماس بيرديتش، كارلوس بيرلوك، دانيل براندز، فيكتور بورجوس، ديفيد فيرير، أندرياس موريه، مارسين ماتكوفيسكي ويانكو تيبسارفيتش».

الجوائز المالية: تصدر نادال قائمة أكثر اللاعبين حصدًا للجوائز المالية في 2019 بحصد 16.3 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار لديوكوفيتش و8.7 مليون دولار لفيدرر.

العائدون: بالنظر لأفضل القفزات في عام 2019 من حيث التصنيف العالمي، فيتواجد في القائمة البريطاني أندي موراي، الذي قفز من التصنيف 503 عالميًا ليصل إلى 125 عالميًا بفضل المستويات الطيبة التي قدمها في النصف الثاني من العام وأبرزها التتويج بلقب بطولة أنتويرب.

وكذلك الحال مع فافرينكا الذي قفز من التصنيف 68 عالميًا ليصل إلى 16 عالميًا، بفضل وصوله إلى ربع النهائي في اثنين من بطولات الجراند سلام.

كأس ديفيز: توجت إسبانيا بلقب النسخة الأولى من كأس ديفيز بشكله الجديد المقام في دولة واحدة وهي إسبانيا نفسها.. وأحرزت إسبانيا لقبها السادس في البطولة، بالتغلب في النهائي على كندا (2-0)، وحصد نادال جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد فوزه بـ8 مباريات من إجمالي 8 مباريات خاضها في المسابقة.

الجيل الواعد: قدم الجيل الواعد العديد من المستويات الطيبة وتصدرها الثنائي دانيل ميدفيديف وستيفانوس تسيتسيباس، فالروسي توج بلقبين في بطولات الأساتذة ووصل إلى نهائي جراند سلام.

أما اليوناني فتوج بلقب البطولة الختامية للموسم للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وحقق أفضل نتائجه في البطولات الكبرى بالوصول إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة.