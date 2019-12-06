رايتس ووتش: قتل المتظاهرين بالعراق مستمر وينبغي التعجيل بانهائه

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الأربعاء، أن عمليات قتل المتظاهرين في العراق مازالت مستمرة رغم صدور الأوامر بعدم اطلاق النار.

وقالت المنظمة، في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “الأوامر بوقف استخدام الذخيرة الحية صدرت عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 29 تشرين الثاني الماضي، وينبغي للجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين”.

ونقل بيان المنظمة عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قولها “ينبغي للحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها”.

ورأت ويتسن أن “التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد العام للقوات العراقية لا يسيطر على قواته”.