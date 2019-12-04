ميامي هيت يقطع سلسلة انتصارات رابتورز بدوري السلة الأمريكي

انتصار درامي مثير لسبيرز على روكتس

نيويورك ـ وكالات:

قطع ميامي هيت، سلسلة من 7 انتصارات متتالية لحامل اللقب تورونتو رابتورز وتغلب عليه في عقر داره (121- 110) مساء أول أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جيمي بتلر 22 نقطة، و13 متابعة، و12 تمريرة حاسمة، وأضاف زميله دانكان روبينسون 22 نقطة ليحقق ميامي هيت الانتصار الـ15 له في الموسم مقابل 5 هزائم.وتلقى رابتورز الهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم وقد كانت الخسارة هي الخامسة له مقابل 15 انتصارًا.وعاد لوس أنجلوس ليكرز إلى طريق الانتصارات سريعًا بتغلبه على مضيفه دنفر ناجتس (105-96).

وسجل النجم ليبرون جيمس 25 نقطة، و9 تمريرات حاسمة لينفض ليكرز غبار الهزيمة في مباراته الماضية أمام دالاس مافريكس والتي قطعت سلسلة من 10 انتصارات متتالية.

ورفع ليكرز عدد انتصاراته في الموسم إلى 18 مقابل 3 هزائم، مواصلاً تربعه على صدارة مجموعة الغرب، في حين كانت الهزيمة هي الخامسة لدنفر ناجتس مقابل 13 انتصارًا.

وفي مباريات أخرى، تغلب لوس أنجليس كليبرز على بورتلاند تريل بليزرز (117-97)، وسان أنطونيو سبيرز على هيوستن روكتس (135-133)، ودالاس مافريكس على مضيفه نيو أورليانز بليكانز (118-97)، وأورلاندو ماجيك على مضيفه واشنطن ويزاردز (127-120)، وديترويت بيستونز على مضيفه كليفلاند كافاليرز (127-94).

من جانبه، واصل الثنائي أنطوني ديفيز وليبرون جيمس التألق، ليفوز لوس أنجلوس ليكرز 105-96 على دنفر ناجتس، وسجل أنطوني ديفيز 25 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، في حين أحرز جيمس العدد ذاته ومرر تسع كرات حاسمة، واستحوذ على ست كرات مرتدة، ليتفوق ليكرز في مباراة بين أفضل فريقين بالقسم الغربي.

وتعافى ليكرز سريعا من توقف سلسلة من عشرة انتصارات متتالية، عندما خسر على أرضه أمام دالاس مافريكس، يوم الأحد الماضي.وسجل جامال موراي 22 نقطة، وأضاف بول ميلساب 21 نقطة، فيما أضاف نيكولا يوكيتش 13 نقطة مع ناجتس، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز قبلها بسلسلة من ست مباريات.

وأنهى لوس أنجلوس النصف الأول بنتيجة 60-49، لكن دنفر أدرك التعادل في الربع الثالث، بعد تسجيل عشر نقاط متتالية، ثم تقدم 72-71 بعد رمية ثلاثية من ميلساب.لكن ديفيز رد برمية ثلاثية، وأضاف جيمس رمية ناجحة، ثم سجل رمية ساحقة بعد هجمة مرتدة، ليستعيد ليكرز التقدم.وأصبحت النتيجة 84-76 لفريق ليكرز، في الربع الأخير، واتسع الفارق إلى عشر نقاط، بعد رمية أخرى ناجحة من جيمس.

وانتفض سان أنطونيو سبيرز، بعد التأخر بفارق 16 نقطة في الربع الأخير، ليفوز 135-133 على هيوستون روكتس بعد وقتين إضافيين، وسجل ديمار ديروزان 23 نقطة، من بينها رميتان حرتان حاسمتان، قبل 3.3 ثانية من نهاية الوقت الإضافي الثاني.

وساهم لوني ووكر في الانتصار أيضا بعدما سجل 28 نقطة، في أفضل حصيلة خلال مسيرته، وأضاف براين فوربس 25 نقطة.وظهر جيمس هاردن لاعب روكتس بشكل رائع، وسجل كل رمياته الحرة البالغ عددها 24، وأنهى المباراة بإحراز 50 نقطة.

وعانى الفريقان في الجانب الهجومي خلال الوقت الإضافي الثاني، بعدما سيطر التعادل 131-131 على المباراة، بعد رمية ثلاثية من فوربس، قبل دقيقة واحدة و28 ثانية من النهاية.

وتقدم روكتس بعد رميتين ناجحتين من هاردن، لكن ديروزان قلص الفارق إلى نقطة واحدة، بعدما سجل رمية وأضاع أخرى قبل 30 ثانية.وبعد أن أهدر هاردن رمية خلال اللعب، وقبل 7.8 ثانية تعرض ديروزان لخطأ، وسجل الرميتين بنجاح ليتقدم سبيرز 134-133.

واحتسب الحكم خطأ هجوميا ضد هاردن بعد ذلك، قبل 0.8 ثانية من النهاية، وسجل ووكر رمية واحدة، ليخرج سبيرز بالانتصار المثير.