منتخبنا الوطني تدرب امس واليوم تأهبا للقاء البحرين.. غدا

حصد النقاط الاعلى في خليجي 24

الدوحة ـ وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية:

شهد ملعب الجامعة في الدوحة امس اجراء وحدة تدريبية لمنتخبنا الوطني بكرة القدم بعد يوم واحد من خوضه اخر لقاءات المجموعة الاولى امام نظيره اليمني التي انتهت بالتعادل السلبي شملت تمرينات بدنية لاكتساب اللياقة ورفع منسوبها لدى اللاعبين جراء شدة الحمل في غضون الاسبوع المنصرم عبر لقاءات متعددة ارهقت التشكيلة واستنزفت الجهد وهذا ما اوضحته المباراة الاخيرة.

ووضع الملاك الفني لمنتخبنا وطاقمه الطبي منهاجا يضمن تأهيل اللاعبين في كل الجوانب والوصول الى درجة متقدمة من الاستشفاء في الحالات التي تتطلب علاجا سريعا وتشخيص الاصابات ومعالجتها ورسم الخطة المناسبة لتخطي عقبة الدور نصف النهائي واجتياز الحاجز البحريني صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بالاستناد الى منهاج يراعي الخطوة المقبلة الاكثر صعوبة والاوراق المتاحة القادرة على تحقيق الفوز.

تدريبات المنتخب ستتواصل اليوم وغدا على وفق ما رسم لها من تنفيذ للواجبات في المستطيل الاخضر والسبل الكفيلة برفع المعنويات والجهد اللازم في المنافسة ومعالجة الاخطاء الحاصلة في المباراة الاخيرة وكلفتنا بطاقة حمراء طرد بموجبها اللاعب مصطفى محمد وانذر ضرغام اسماعيل من قبل الحكم الكويتي احمد خالد العلي وسبق لامجد عطوان ان تلقى بطاقتين في مباراتي قطر والامارات حرمته من التواجد مع منتخبنا في لقاء واحد.

ويخوض منتخبنا الوطني يوم غد لقاء نصف النهائي امام نظيره البحريني حسب معطيات التأهل التي اوصلت اسود الرافدين لهذه المرحلة متربعا على مجموعته الاولى برصيد سبعة نقاط جمعها من الفوز على العنابي في الافتتاح والامارات والتعادل مع اليمن مسجلا اربعة اهداف ودخلت مرماه كرة قطرية واحدة وبلغ الفريق البحريني هذا الدور بعد ان حل ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط من تعادل امام عمان وخسارة مع الاخضر السعودي وفوز على الازرق الكويتي بفارق الاهداف عن منتخب السلطنة.

ويقابل منتخب قطر صاحب البطاقة الثانية عن المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط ظفرها من اليمن والامارات وخسارة امام فريقنا مسجلا 11 هدفا في دوري المجموعات هو الاعلى بين المنتخبات المشاركة في خليجي 24 وهزت شباكه 4 كرات نصفها عراقية والنصف الاخر اماراتية في اخر لقاءات المجموعة نظيره السعودي بنقاطه الست من فوزين مثيرين على البحرين وعمان وخسارة مع الكويت وسجل لاعبوه ستة اهداف ودخلت مرماه 5 كرات.

وكانت منتخبات الامارات واليمن وعمان والكويت قد غادرت المنافسات من دورها الاول واقلها رصيدا من النقاط الفريق اليمني وحصد نقطة واحدة في لقاء منتخبنا دعته للاحتفال في ارض الملعب ومزقت شباكه 9 اهداف هي الاعلى في مرمى المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية.

بهدفيه في مرمى قطر وثلاثة في شباك اليمن بلغت اهداف علي مبخوت الاماراتي الذي غادر البطولة 5 منحته الصدارة تاركا امر ذلك الى بقية اللقاءات للاعبين الاخرين ممن يطاردونه في نيل لقب الهداف بينهم القطري عبد الكريم حسن باهدافه الثلاث في مباراة واحدة واكرم عفيف.

من جانب اخر، اعلن رئيس لجنة الحكام في خليجي 24 عن ابعاد نصف الحكام بعد انتهاء الدور الاول بسبب نظام البطولة الذي يتطلب اختيار الطواقم التحكيمية من الذين لم يتأهلوا الى دور النصف نهائي، بسبب قوة المباريات وحساسيتها، موضحا ان عملية الابعاد ادارية وليست من باب ارتكاب الحكام الاخطاء في المباريات.

وقال احمد : ان السبب في الابعاد، يتمثل بصعود منتخبات الحكام الى المربع الذهبي، بما يجعل من عملية استمرارهم صعبة ،تدخل البطولة في دوامة التشكيك والاعتراضات، وهذا لن يرضي اللجنة المنظمة الساعية الى ان تكون خليجي 24 الافضل على مدار البطولات السابقة.

وعن استخدام تقنية الفار في المباريات ومدى نجاحها اجاب: ان تقنية الفار نجحت بدرجة كبيرة حفزت الاتحاد الخليجي على استخدامها في البطولات المقبلة، وان تكون من المعايير التي لابد من توفرها في عملية الحصول على شرف التنظيم، وبعيدا عن الفار اجد ان الحكام قدموا مستويات جيدة ،حصلوا من ورائها على تقييم عال من المشرفين، ولم تكن هناك اخطاء مؤثرة، وتدخل التقنية في المباريات كانت في حالات محدودة.

وكشف احمد الى ان اللجنة المنظمة قررت الغاء البطاقات الملونة التي تحصل عليها اللاعبون في الدور الاول، وعليه سيتواجدون في مباريات نصف النهائي لتكون درسا لهم في الابتعاد عن الحصول على البطاقات ، وهي فرصة لتظهر المباريات قوية والقرار يخدم المنتخبات المتأهلة من دون استثناء.

ورد احمد على منح الحكام الاجانب المباريات القوية وابعاد العرب اوضح : القضية لا تتعلق بجنسية الحكام، وانما بالأداء اثناء المباراة، واللجنة لاتستمع الى التأويلات وانما تبحث عن التفوق وقيادة المباريات بصورة ،مميزة فالتحكيم من اهم اركان نجاح خليجي 24.

وكرم الاتحاد الخليجي نجم الكرة العراقية حسين سعيد ضمن كوكبة من الشخصيات واللاعبين الذين قدموا خدمات جليلة وتركوا بصمة مؤثرة في بطولات الخليج، وجرت الاحتفالية امس في فندق برج الحياة بحضور رؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة في خليجي 24 ،شمل التكريم احمد بن احمد البوعينين نائب رئيس الاتحاد البحريني وحسين سعيد ونجم الكرة العمانية محمد ربيع والقطري محمود الصوفي ومبدع الكرة الكويتية بشار عبدالله، اختيار الشخصيات المكرمة جاء عن طريق اتحاداتهم الوطنية.