جوني ديب ينتج مسرحية غنائية عن قصة مايكل جاكسون

الصباح الجديد – وكالات:

قرر النجم العالمي جوني ديب إنتاج عرض موسيقى غنائي عن حياة الأسطورة الراحل مايكل جاكسون، ولكن لن يكون العرض مثل غيره من الأعمال السيرة الذاتية والاختلاف في العمل الذى قرر جوني ديب إنتاجه هو أن العرض سيكون من منظور “قفاز الترتر” الشهير للمغني الراحل ، المؤلف المسرحي جوليان نيتزبرج كتب المسرحية بعنوان “حب قفاز: حكاية موسيقية غير مصرح بها عن حياة مايكل جاكسون”، ويتناول العمل الصعوبات التي واجهت مايكل جاكسون، والفضائح التي حاولت الإساءة لسمعته، وكان المنتج “أبرم جراهام” صانع فيلم Bohemian Rhapsody للممثل العالمي ذات الأصول المصرية رامي مالك، قد أكد أن شركته تعمل على انتاج فيلم روائي جديد يسرد قصة حياة مايكل جاكسون في مجال الموسيقي وحياته الاجتماعية.