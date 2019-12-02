في المعهد الفرنسي ببغداد أمسية أدبية مع اوليـفييه رولان

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن محاضراته الدورية، يستضيف المعهد الفرنسي في العراق اليوم، امسية ادبية مع الصحفي والكاتب والروائي اوليفييه رولان تحت عنوان (كلمات من نبضات قلب العالم) حول مسار ادبي فريد مطعم بنكهة التمرد وتجربة السفر، ويعد اوليفييه رولان كاتبا فريدا من نوعه، ترجمت اعماله على نطاق واسع وله ما لا يقل عن عشرين رواية بعضها مستوحاة من رحلاته حول العالم ومن اهم مانشر: (اختراع العالم) 1993، (بورتسودان) 1994( حصلت على جائزة فيمينا وهي جائزة أدبية فرنسية مرموقة تمنح للرواية المكتوبة باللغة الفرنسية)،و(نمر من ورق)2002 (جائزة فرنسا للثقافة)، و(خبير الارصاد الجوي) 2014(جائزة الاسلوب) وروايته (حول العالم) وهي من ادب الرحلات والتي وصلت الى نهائيات الجائزة الكبرى (جونكور) ضمن اربعة كتاب العام الجاري 2019.

اعمال رولان التي تتسم بالكآبة تساءل التاريخ واليوتوبيا، وهي مستوحاة من رحلاته حول العالم ونضالاته السياسية في شبابه الحافلة بالاحتجاجات والراديكالية.