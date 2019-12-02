  • الإثنين , 2 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

سيرين عبد النور تُطلّ مع مريم أوزرلي

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الصباح الجديد – وكالات:
أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبـد النور على متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو يجمعها مع النجمة التركية مريم أوزرلي خلال تواجدهما في إحدى المناسبات في العاصمة الفرنسية باريس وعلقت على الفيديو كاتبة: “أحلى مريم أوزرلي”.
الجدير ذكره أن “عبد النور” تتلقى منذ فترة تعليقات إيجابية حول مسلسلها الجديد القصير “الديـفا” الذي يُعـرَض علـى منصة شاهـد الالكترونيـة، علـماً أنهـا أطلقـت عبـره أغنيتهـا الجديـدة بعنـوان “أنـا رجعـت” وانتشـرت بسرعة عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي بعد إطلاقها عبر YouTube.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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