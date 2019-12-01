نقد حوثي مبطن لسفارة الصين بعد إسقاط «مسيرة» للتحالف العربي

الصباح الجديد ـ وكالات :

علق القيادي في جماعة أنصار الله «الحوثيين»، محمد علي الحوثي، امس الأول السبت، على حادثة إسقاط الجماعة لطائرة استطلاع صينية الصنع بمحافظة حجة في شمال غربي صنعاء.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في «أنصار الله»، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: إن «الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع (وينغ لونغ) صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة، مساء اليوم، بحسب متحدث الدفاع». وأضاف: «الغريب في الموضوع نفي السفارة الصينية بيع مثل هذه الطائرات خلال العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لهم».

وأوردت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، معلومات عن الطائرة التجسسية المقاتلة «Wing Loong» التي تم إسقاطها والتي تعتبر من أفخر الصناعات العسكرية الصينية. وقالت القناة أن هذه الطائرة المسيرة توفر خدمات المراقبة واستهداف دقيق للأهداف الأرضية على مدى 4000 كلم، ومزودة بصاروخين جو – أرض (AKD-10) مضادة للدروع من الجيل الثالث الصيني، ومزودة أيضا برادار الفتحة الاصطناعية ويمكن تزويدها بصواريخ هيلفاير. كما يحمل هذا النوع من الطائرات 200 كغ من الأسلحة وأجهزة الاستشعار وتستطيع التحليق في السماء لمدة 20 ساعة متواصلة.

وتعد الطائرة الصينية ( وينغ لونغ ) هي الثالثة التي تعلن جماعة «أنصار الله» إسقاطها، حيث أعلنت في 19 أبريل الماضي اعتراض وإسقاط طائرة مماثلة في محافظة صعدة، سبقتها في 23 ديسمبر الماضي طائرة صينية استطلاعية مقاتلة من نوع « إس أتش- 4 «خلال تحليقها في سماء المحافظة ذاتها.