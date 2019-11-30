ليفاندوفسكي يقهر ميسي في التشامبيونزليج

ميونيخ ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي، أول أمس، فوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة لاعب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للحساب الرسمي لدوري الأبطال، على موقع التواصل تويتر، فإن ليفاندوفسكي حصد الجائزة بعدما سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في شباك سرفينا زفيزدا، في أقل من 15 دقيقة، وقاد بايرن للفوز بسداسية نظيفة.

وكان ينافس ليفاندوفسكي على الجائزة، ليونيل ميسي (برشلونة)، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، وكيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

ونجح ميسي في قيادة برشلونة نحو التأهل للدور ثمن النهائي رسميًا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة (3-1)، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزميليه لويس سواريز وأنطوان جريزمان. لوكاكو هو الآخر قام بنفس دور ميسي، حيث سجل هدفًا في شباك سلافيا براج، بينما صنع هدفين لزميله لاوتارو مارتينيز.

وتألق كيلور نافاس حارس سان جيرمان، وحرم ريال مدريد من التسجيل في أكثر من فرصة مؤكدة، ليخرج بفريقه متعادلًا من ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-2.