سانشيز يركز على لقاء الإمارات وبوعلام يؤكد قدرة العنابي على التتويج

بعد فوز قطر بسداسية على اليمن في خليجي 24

الدوحة ـ وكالات:

أعرب الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه العنابي على اليمن 6-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اول أمس بالجولة الثانية للمجموعة الأولى من خليجي 24.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أعتقد أن المنتخب القطري أظهر شخصيته الحقيقية في المباراة، ولعبنا على الفوز من الدقيقة الأولى، وهذه النتيجة ستعطينا ثقة كبيرة في المراحل المقبلة».

وأضاف: «أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا وأظهر اللاعبون وجها مغايرا بعدما تعرضنا للخسارة في أول مباراة، وكانوا أكثر فاعلية وسجلوا 6 أهداف وهذا هو الأهم بالنسبة لنا».وحول مباراة الإمارات يوم غد، قال مدرب قطر: «ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا مثلها مثل مباراة اليمن ، سنعلب للفوز فقط والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، نحن نحترم كل المنتخبات التي نواجهها».

وحول إمكانية إعادة سيناريو مباراة الإمارات في نصف نهائي كأس آسيا (4 ـ 0 للعنابي)، قال سانشيز: «لا توجد علاقة بين المباراتين، البطولة مختلفة والوقت مختلف، سنواجه المنافس بعقلية انتصارية من أجل الفوز والتأهل».

إلى ذلك، وصف خوخي بوعلام، مدافع المنتخب القطري الأول لكرة القدم، الانتصار الذي حققه فريقه على حساب اليمن بالمهم جدًا بعد الخسارة أمام العراق في افتتاح «خليجي 24».

وأشاد لاعب المنتخب القطري بالمستوى المميز الذي قدمه جميع زملائه خلال المباراة، والتركيز الكبير الذي ظهروا عليه من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث .

وشدد بوعلام على أن الفريق القطري كان في حاجة ماسة بالفعل لتحقيق الانتصار على اليمن والأهم هو تحقيق النقاط الثلاث.وقال: «المباراة المقبلة مع الإمارات مهمة، وسنلعب خلالها من أجل تحقيق الفوز، وحصد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لأنها حاسمة في مشوارنا بالبطولة».

وأضاف: «ثقتنا كبيرة في أنفسنا وننتظر مزيدا من الدعم الجماهيري في المباريات المقبلة، وإن شاء الله نسعدهم بالانتصارات المتتالية وتحقيق لقب هذه البطولة لأن إمكانياتنا تؤهلنا لذلك».

وفاز المنتخب القطري على نظيره اليمني بسداسية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج «خليجي 24».

من جانبه، أكد فهد شنين لاعب منتخب قطر، أن العنابي استحق الفوز بالنتيجة الكبيرة على اليمن .. وقال شنين في تصريحات صحفية بعد اللقاء: «قدمنا مباراة متميزة، والعنابي أظهر مستوى متميز، ودخل في دائرة المنافسة على البطاقة الثانية بالمجموعة بعد تأهل العراق».

وأضاف شنين: «مباراة يوم غدٍ مع الإمارات مهمة وسنلعب خلالها من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، ومعنويات اللاعبين عالية، والكل يريد أن يحقق الفوز وثقتنا كبيرة في أنفسنا، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق ذلك».وأشار شنين إلى أن التركيز الكبير من اللاعبين والاحترام الأكبر للاعبي اليمن سر السداسية، مؤكدا أن الجميع لم يفكر إلا في اللقاء وكيفية الفوز به.

وحصل عبد الكريم حسن الظهير الأيسر لمنتخب قطر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ونجح عبد الكريم حسن في تسجيل 3 أهداف في اللقاء بالدقائق 29، و36، و72، ليقود أصحاب الأرض لأول فوز في البطولة، بعد التعثر في البداية أمام العراق.وقدم عبد الكريم حسن واحدة من أفضل مبارياته مع العنابي، واستحق الفوز بهذه الجائزة عطفا على الأداء الرائع له على مدار الشوطين.

في حين، يجرى عبد العزيز حاتم، لاعب وسط المنتخب القطري الأول لكرة القدم، فحوصًا طبية عاجلة، وآشعة على الكتف بعد تعرضه للإصابة في المباراة، ولم يتمكن حاتم من استكمال المباراة بعد إصابته وسقوطه مرتين في الملعب، واشتكى من آلام قوية في الكتف ففضل الجهاز الفني استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

وكشف علي حسن الصلات، المنسق الإعلامي للمنتخب القطري عن أن الآشعة، ستحدد حجم الإصابة، متمنيًا أن تكون خفيفة، وألا يخسر المنتخب القطري جهود نجم خط الوسط.