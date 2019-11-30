جولة تعريفية عن الملاعب المضيّفة لنهائيات يورو 2020

البطولة تقام في 12 مدينة بالقارة الأوروبية

العواصم ـ وكالات:

تقام فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) في 12 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية من بينها العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف فعاليات الدورين قبل النهائي والنهائي.ونرصد خلال السطور التالية لمحة مختصرة، عن المدن والاستادات التي تستضيف البطولة الأوروبية، التي تقام خلال شهري حزيران وتموز المقبلين.

أمستردام – ستاد «يوهان كرويف آرينا»: تبلغ سعته 55 ألف مقعد، ويستضيف هذا الاستاد جميع المباريات الثلاث للمنتخب الهولندي في المجموعة الثالثة أيام (14 و18 و22 حزيران) ومباراة واحدة بدور الـ16 (في 27 حزيران).

باكو – الاستاد الأولمبي في باكو: تبلغ سعته 68 ألف و700 مقعد، واستضاف نهائي بطولة الدوري الأوروبي في 2019 والذي فاز فيه تشيلسي على آرسنال في مواجهة إنجليزية خالصة.

ويستضيف ستاد باكو 3 مباريات في المجموعة الأولى (في 13 و17 و21 حزيران) ومباراة واحدة بدور الثمانية (في الرابع من تموز).

بلباو – ستاد «سان ماميس» الجديد: تبلغ سعته أكثر من 53 ألف مقعد ويستضيف المباريات الثلاث للمنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة أيام (15 و20 و24 حزيران) ومباراة بدور الـ16 (في 28 حزيران).

بوخارست – ستاد «أرينا ناشيونالا»: تبلغ سعته 55 ألف مقعد، ويتميز هذا الاستاد بوجود سقف متحرك كما استضاف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي عام 2012 بعد عام واحد من افتتاحه.

وإذا تأهل المنتخب الروماني عبر الدور الفاصل، سيخوض اثنين من مبارياته الثلاث في المجموعة الثالثة على هذا الملعب، حيث يستضيف 3 مباريات أيام (14 و18 و22 حزيران) ومباراة بدور الـ16 (في 29 حزيران).

بودابست – ستاد «فيرنك بوشكاش»: افتتح مؤخرًا في نفس مكان استاد «الشعب» السابق، وتبلغ سعته 68 ألف مقعد، وإذا تأهل المنتخب المجري للنهائيات عبر الدور الفاصل، سيخوض اثنين من مبارياته الثلاث في المجموعة السادسة على هذا الملعب، أيام (16 و20 و24 حزيران) ومباراة بدور الـ16 (في 28 حزيران).

كوبنهاجن – ستاد «باركن»: واستضاف هذا الاستاد، الذي تبلغ سعته 38 ألف مقعد، نهائيًا أوروبيًا في عام 1994 وآخر في عام 2000.. ويخوض المنتخب الدنماركي جميع مبارياته الثلاث في المجموعة الثانية على هذا الملعب، أيام (13 و18 و22 حزيران) ومباراة بدور الـ16 (29 حزيران).

دبلن – ستاد «دبلن آرينا»: وتبلغ سعته أكثر من 50 ألف مقعد، ويستضيف هذا الاستاد مباريات المنتخب الأيرلندي إذا تأهل للنهائيات عبر الدور الفاصل، حيث سيخوض اثنين من مبارياته بالمجموعة الخامسة على هذا الاستاد أيام (15 و19 و24 حزيران) ومباراة بدور الـ16 (في 30 حزيران).

جلاسجو – ستاد «هامبدن بارك»: استضافت مدينة جلاسجو الشغوفة بكرة القدم العديد من النهائيات الأوروبية.. وإذا اجتاز المنتخب الاسكتلندي الدور الفاصل بالتصفيات، سيخوض مباراتين بالدور الأول على هذا الملعب، الذي يستضيف 3 مباريات في المجموعة الرابعة أيام (15 و19 و23 حزيران) ومباراة بدور الـ16 (في 30 حزيران).

لندن – ستاد «ويمبلي»: استضاف بطولتي كأس العالم 1966 وكأس الأمم الأوروبية 1996 وتم تطويره بالكامل، وفاز هذا الاستاد، الذي تبلغ سعته 90 ألف مقعد، بحق استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي.

وحصل ستاد ويمبلي على حق استضافة 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة من دور الـ16 كانت جميعها مقررة في بروكسل.ويخوض المنتخب الإنجليزي جميع مبارياته الثلاثة في دور المجموعات على ستاد ويمبلي ويأمل في أن يعود إليه ليخوض الدورين قبل النهائي والنهائي أيضًا.

ميونخ – ستاد «أليانز أرينا»: استضافت ميونخ نهائي كأس العالم 1974 بألمانيا الغربية ونهائي يورو 1988 ولكن هذا كان على الاستاد القديم الذي استضاف فعاليات دورة الألعاب الأولمبية عام 1972.

يشارك ستاد «أليانز أرينا» في استضافة فعاليات يورو 2020، وتحديدًا المباريات الثلاث للمنتخب الألماني بالمجموعة السادسة أيام (16 و20 و24 حزيران) ومباراة واحدة بدور الثمانية (في الثالث من تموز) .

روما – ستاد «الأولمبيكو»: استضافت روما أولمبياد 1960 وشاركت في استضافة كأس العالم 1990 وبطولتي أوروبا 1968 و1980.

ويخوض المنتخب الإيطالي جميع مبارياته المجموعة الأولى بيورو 2020 على هذا الاستاد علما بأن المباراة الأولى له ستكون هي المباراة الافتتاحية للبطولة، وكذلك مباراة واحدة بدور الثمانية (4 تموز) .

سان بطرسبرج – ستاد «سان بطرسبرج»: استضاف 7 من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، ويخوض المنتخب الروسي اثنين من مبارياته الثلاث في المجموعة الثالثة على هذا الملعب، أيام (13 و17 و22 حزيران) ومباراة واحدة بدور الثمانية (3 تموز).