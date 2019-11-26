الزراعة النيابية تطالب الوزارة بنسخ من العقود المبرمة مع الشركات المحلية والدولية

بغداد ـ الصباح الجديد

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، وزارة الزراعة بنسخ من العقود المبرمة مع الشركات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة وبحضور اعضائها امس الثلاثاء، صالح الحسني وزير الزراعة والوفد المرافق له لمناقشة خطة عمل الوزارة.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه انه» جرى خلال الاستضافة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة والمشاكل والمعوقات التي تواجه عملها، فضلاً عن اجراءات الوزارة في السيطرة والمراقبة بما يخصها في المنافذ الحدودية».

وأكد رئيس اللجنة على» وجود انجازات ملموسة وواضحة في عمل وزارة الزراعة في الاشهر السابقة مع وجود اخفاقات في عملها»، مبيناً ان» اللجنة تسعى جاهدة في التعاون مع الوزارة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها».

وشدد على» ضرورة الوقوف بوجه الضغوطات الداخلية والخارجية التي تواجه عمل وزارة الزراعة»، داعياً الى» اهمية دعم المنتج المحلي الصناعي والغذائي والحيواني مما يتطلب ان يكون هناك تعاون مشترك فعال بين لجنة الزراعة ووزارتي الصناعة والزراعة لتسويق المنتج المحلي».

واكد الشمري على» ضرورة اطلاع اللجنة على تعاقد وزارة الزراعة لمادة سماد اليوريا ومواد زراعية اخرى كي تمارس اللجنة دورها الرقابي وتقويم عمل الوزارة مما يسهم في الارتقاء بالواقع الزراعي خدمة للصالح العام»، مشدداً» ضرورة تسويق منجازات الوزارة اعلامياً لكي يتم اطلاع الرأي العام عليها».

من جهته اوضح الحسني ان» في كل عمل يوجد انجاز واخفاق مشيرا ان الوزارة تسعى لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها»، منوهاً الى» وجود عوامل تؤدي الى الاخفاقات في العمل ليست متعلقة بشخص الوزير وصلاحيته لكن هي تداخل صلاحيات مع وزارات ودوائر حكومية اخرى يتطلب المتابع فيها لكي يتم العمل بنجاح».

وأكد الوزير ان» الوزارة اصدرت كتاباً رسمياً يقضي بمنع استيراد جميع انواع التمور من خارج العراق، مبيناً بان الوزارة صدرت وسوقت منتج التمور العراقية الى دولة الامارات العربية المتحدة بـ{120} ألف طن، فضلاً عن زيادة انتاج محصول الحنطة هذا الموسم ليصل الى خمسة ملايين طن ومحصول الشعير لمليون طن، موضحاً التزام وزارة الزراعة بلوائح المواصفات العالمية لتصدير المنتج».