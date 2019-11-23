فاضل العزاوي في فضائية الغد وإذاعة الـ«بي بي سي»

متابعة الصباح الجديد:

• عاد الشاعر فاضل العزاوي قبل أيام الى برلين من القاهرة التي كان قد أمضى بضعة أيام فيها بدعوة من قناة تلفزيون الغد الفضائية التي أجرت معه مقابلة طويلة عن أعماله الشعرية والروائية وحياته في العراق، أولا مع جماعة كركوك وتاليا ضمن جيل الستينات في بغداد وإصداره للبيان الشعري الذي أحدث ضجة كبيرة في العراق والعالم العربي. كما ركزت المقابلة على ترجمة العديد من أعماله الى اللغات الأخر وخاصة الإنكليزية وانتشارها في الولايات المتحدة الأميركية بالذات واهتمام النقد الغربي بها. وقد أجرى المقابلة الشاعر المغربي ياسين عدنان ورتبها المخرج التلفزيوني المصري مشهور محمد. كما أجرت محطة إذاعة bbc البريطانية باللغة الإنكليزية مقابلة طويلة مع فاضل العزاوي عن حياته في العراق والمهجر وكتبه الأولى، وخاصة مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة واعتقاله وسجنه في العراق ومن ثم دوره الثقافي الذي لعبه في الخارج وعلاقته بالأدبين الإنكليزي والألماني وانطباعاته عن مدينة برلين. أجرت المقابلة مقدمة البرامج أندريه كيد المختصة بالقضايا الأدبية.