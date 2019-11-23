  • السبت , 23 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بيونسيه تتألق بفستان من الخرز والريش

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الصباح الجديد – وكالات:
تألقت النجمة بيونسيه بإطلالة مذهلة ثانية خلال حفل عشاء مؤسسة “شون كارتر” الخيرية التي يملكها زوجها جاي زاي، والذي أقيم على مدار يومين، وحملت إطلالتها في اليوم الثاني توقيع المصمم الإيطالي روبرتو كافالي بفستان مزج الخرز اللامع بالريش الأبيض، وفتحة طويلة على الجانب الأيسر.
ونشرت أيقونة البوب،البالغة من العمر 38 عامًا صورها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام أظهرت تفاصيل إطلالتها كاملة، بما في ذلك الحذاء الأنيق الذي اختارته والأقراط الضخمة والحقيبة الكلوتش، واعتمدت بيونسيه تصفيفة شعر مجعدة مع مكياج بسيط وأحمر شفاه أحمر داكن بارز.
والفستان مرصع بقطع كريستال على قماش تول باللون النيود مع ريش نعام عاجي اللون عند خط العنق السفلي للفستان .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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