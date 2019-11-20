  • الخميس , 21 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ثرثرة الحمير !

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ماالذي يجبرك الجلوس امام التلفاز لفترة طويلة .. هل للاستماع الى “احمق” او مجموعة من “الحمقى “.. ساقهم القدر او حظك العاثر ليتصدروا جزءاً من المشهد العام ، ويتحكموا بمصائر الناس ، يتحاورون ،يتنابزون ، يفترون ، يكذبون ، يتجادلون .. في موضوع أو مواضيع شتى ، تضر اكثر مما تنفع … والطامة الكبرى .. أنهم لايفقهون فيها !
هل لان كل ذلك يحدث بسبب “الديمقراطية ” لانها تجبرك الى الاستماع ” للحمقى ” كما قال الفيلسوف ” برنارد شو” !
ام انها بسبب مجموعة من “الجهلة ” خولت بعض “الحمير ” لتتحكم بمصيرك ، وتحدد مستقبلك ، وتتلاعب بإعصابك ومزاجك .. ام هي بسبب فوضى الانفتاح وحرية التعبير والتغيير !
أم هي عدوى و”فايروس” مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت مكباً لكل ماتلفضه نفايات العقل والفكر و- النفس الأمارة بالسوء – فيها دون رقيب أو حسيب !
منهم من.. يتميز بإنه ” سليط اللسان ” ان كان محسوبا على معشر الرجال ، او “سليطة اللسان ” ان كانت محسوبة على الجنس الناعم !
أذا ماصادف ان التقيت بأحد هؤلاء ، فانك ستواجه مشكلة أو صعوبة في طريقة محاورتهم ، وقيل لاتحاور” سليط اللسان ” أو ” الحمقى ” فإنهم سوف يحطون من قدرك ، بسبب الفوارق الثقافية والتربوية بينكما ، وأيضا فان هؤلاء ليس لديهم مايخسروه او يخشون فيه على سمعتهم ، لذلك فانهم يجيدون الثرثرة و”اللغو الفارغ ” و”قلة الادب ” ، وتوجيه الاهانات والشتائم والافتراءات على كل من يقف في طريقهم !
بعض الفضائيات اصبحت “حاوية ” وملاذاً لهؤلاء وسقطاتهم ، ومنبراً مفتوحاً ل”سليطي اللسان ” دون رادع اخلاقي او قانوني ، رغم ان ” اللسان الطويل ” يُقصر العمر !
قيل ” لسان الإنسان دفة زورقه” ، وقيل أيضا “يالكثافة الشوك الذي تخبئه عضلة اللسان “، وقيل “المطر هوالذي ينبت الزرع والورد .. وليس الرعد !” .
يعزو اهل العلم والاختصاص صفات ” سليط اللسان ” و “الثرثار ” و”المهذار ” الى دوافع نفسية وفسيولوجية ، أهمها العُقد والفراغ !
وهنا نستذكر قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم-:”أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون”، وقوله:”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت” ! وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماساً لمكافأة, ولكن الوالي لم يعطه شيئاً وسأله : ما بال فمك معوجاً, فرد الشاعر : لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس !

              • ضوء 
تستطيع أن تستدل على بعض الناس من "لسانهم " وثرثرتهم  !

عاصم جهاد

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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