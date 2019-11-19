1471 دولاراً لأوقية الذهب

الصباح الجديد ـ وكالات :

استقر الذهب أمس الثلاثاء، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي تأثر فيه الإقبال على المخاطرة سلبا بفعل شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1471.90 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.07 بالمئة إلى 1472.90 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي رئيس ستراتيجيات السوق لدي سي.إم.سي ماركتس ”لا نتوقع أي تحركات كبيرة وبالنظر إلى الاقتراب من مستوى 1490 دولارا، فإن التحركات ستكون صعودا وهبوطا على المدة القصير، ما لم تقل بكين أو واشنطن إن التوصل إلى اتفاق تجاري مستبعد“.

وتباين أداء الأسهم الآسيوية، إذ يفتقد المستثمرون دافعا للتداول انتظارا لأنباء أوضح بشأن التقدم المحرز في مفاوضات التجارة.

وأثناء الليل، ذكرت سي.إن.بي.سي أن ثمة تشاؤما في بكين إزاء احتمالات إبرام اتفاق. وقبع الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين.

ويتابع المتعاملون في السوق أيضا عن كثب الاضطرابات في هونج كونج.

ويُعد الذهب مخزنا آمنا للقيمة خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو السياسية.

وتتجه الأنظار حاليا لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية والمقرر نشره اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.12 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1732.93 دولار للأوقية.