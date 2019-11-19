متحدث باسم الحكومة العراقية يعلن عن اهم فقرات تعديل قانون التقاعد الموحد

بغداد – الصباح الجديد

اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، عن اهم فقرات مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد، فيما اكد ان القانون في مرحلة التشريع.

وقال الحديثي في تصريح له اليوم الثلاثاء، “ادناه اهم فقرات تعديل قانون التقاعد الموحد الذي سبق لمجلس الوزراء ان ارسله لمجلس النواب، وهو الان في مرحلة التشريع”.

وادناه ابرز فقرات القانون:

– ان سن التقاعد هو اكمال 60 سنة من العمر بعدما كان 63 سنة من العمر مع استثناء الشرائح التالية:

أ- المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة درجة الاستاذ والاستاذ المساعد.

ب- الاطباء الاختصاص المشمولين بقانون دعم الاطباء.

ج- القضاة والمستشارين القانونيين في مجلس الدولة.

د- الطيارون.

– لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصاءه من الوظيفة او فسخ عقده او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية اذا كان قد اكمل 45 سنة من عمره ولديه خدمة لمدة 15 عاما.

-يحق للموظف الذي اكمل 45 سنة من عمره ولديه 15 عاما من الخدمة ان يحال على التقاعد بعد ان كان هذا السن هو 50 عاما.

– تصرف مكافئة نهاية الخدمة لمن لديه 25 سنة خدمة بواقع الراتب الكلي الاخير والمخصصات مضروبة في 12.

– يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية تقل عن 15 عاما وعمره لا يقل عن 45 سنة.

– تُقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة والبنت والاخت عند الزواج او التعيين وترد لها عند الطلاق او التّرمل او ترك الوظيفة.

-تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين.