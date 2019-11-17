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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • وزير التعليم يجدد التأكيد على ضرورة انسيابية الدوام واستمرار العام الدراسي

وزير التعليم يجدد التأكيد على ضرورة انسيابية الدوام واستمرار العام الدراسي

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بغداد- الصباح الجديد

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الاحد، بانه ليس من حق اي شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبير عن رأيهم خارج الجامعة.

وقال السهيل في بيان تلقت “الصباح الجديد “، بانه “ليس من حق اي شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبير عن رأيهم خارج الجامعة وهذا تصرف خاص بهم”.

واكد على انه ضرورة “ابعاد الحرم الجامعي عن السياسة والاحزاب وضرورة انسيابية الدوام واستمرار العام الدراسي وفق توقيتات التقويم الجامعي”.

وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الماضي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة باقالة الحكومة وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة والعمل باجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي، واسفرت عن مقتل واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة القمع الوحشي الذي تعرض اليه المتظاهرين.  

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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