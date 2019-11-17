وزير التعليم يجدد التأكيد على ضرورة انسيابية الدوام واستمرار العام الدراسي

بغداد- الصباح الجديد

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الاحد، بانه ليس من حق اي شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبير عن رأيهم خارج الجامعة.

وقال السهيل في بيان تلقت “الصباح الجديد “، بانه “ليس من حق اي شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبير عن رأيهم خارج الجامعة وهذا تصرف خاص بهم”.

واكد على انه ضرورة “ابعاد الحرم الجامعي عن السياسة والاحزاب وضرورة انسيابية الدوام واستمرار العام الدراسي وفق توقيتات التقويم الجامعي”.

وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الماضي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة باقالة الحكومة وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة والعمل باجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي، واسفرت عن مقتل واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة القمع الوحشي الذي تعرض اليه المتظاهرين.