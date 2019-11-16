“قدم بين حافتين” لمحمد فرحات

عن دار موزاييك للدراسات والنشر في إسطنبول صدرت حديثا مجموعة شعرية بعنوان “قدم بين حافتين” للشاعر محمد فرحات.

ضمت المجموعة 92 قصيدة، في 140 صفحة من القطع المتوسط، وهي في أغلبها نصوص متوسطة وقصيرة اعتمدت على التكثيف والإيحاء وتوصيل الفكرة بسلاسة ومن دون إطالة؛ غلب عليها الشعر العمودي، وركزت على الجانب الموضوعي في أطروحاتها، وما يشغل بال المواطن العربي من حالات تراجع وانكسار، وأيضاً كان للغزل والوجدانيات نصيب جيد في هذه المجموعة.

مخطوط هذه المجموعة كان قد حصل منذ شهرين تقريباً على جائزة سعيد فياض الشعرية العربية لعام 2019 في لبنان.

محمد علي فرحات: شاعر لبناني من ضيعة عدشيت القصير – جنوب لبنان؛ مواليد 1989؛ حاصل على إجازة في الحقوق؛ يتابع دراسته في الأدب العربي؛ شارك في العديد من الأمسيات والمهرجانات داخل وخارج لبنان، حاز على جائزة شيخ الشهداء لبنان 2019.

حائز على المركز الأول في المهرجان الرضوي الشعري 2019، وعلى المركز الأول في مسابقة سعيد فياض للإبداع الشعري 2019.