التخطيط تنفي تحويل او مناقلة اي تخصيصات مالية من المحافظات الجنوبية الى الغربية

تخصيص نحو (٦) ترليونات دينار للمحافظات خلال العام الحالي

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة التخطيط عن تخصيص ٥ ترليونات و٧٨٢ مليارا و٤٠٨ ملايين دينار للمحافظات ضمن موازنة ٢٠١٩ ، نافية بشدة الانباء التي تحدثت عن مناقلة جزء من الاموال المخصصة للمحافظات الجنوبية وتحويلها الى المحافظات الغربية بسبب الظروف التي تواجهها المحافظات الجنوبية .

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان اي مناقلة مالية من محافظة الى محافظة اخرى لم ولن تحدث لانها غير ممكنة قانونا ، مشيرا الى النخصيصات المالية لاي محافظة ، لايمكن تحويلها او مناقلتها الى محافظة اخرى ، مضيفا ان تخصيصات محافظة البصرة للعام الحالي ، بلغت ترليونا و٤٠٠ مليار دينار ، وبغداد (٩٦٤) مليار دينار ، وتم تخصيص (٣١٦) مليارا و(٥٢٧) مليون دينار لمحافظة ذي قار ، و(٢٢٢) مليارا و(٩٢٥) مليون دينار لمحافظة ميسان ، وتخصيص (٢٣٦) مليارا و(٣٠٣) ملايين دينار لمحافظة النجف الاشرف، ولمحافظة الديوانية تم تخصيص (١٧١) مليارا و(٨٥٣) مليون دينار ، وخُصص لمحافظة كربلاء (١٦٤) مليارا و(٣٧٠) مليون دينار ، اما محافظة بابل فقد خُصص لها (٢٨٥) مليارا و(٦٥٨) مليون دينار .



واوضح المتحدث الرسمي ان تخصيصات محافظة المثنى بلغت (١٣٣) مليارا و(٩٠٠) مليون دينار، اما محافظة واسط فقد بلغت تخصيصاتها لعام ٢٠١٩ (٢٣٤) مليارا و(٨٩٠) مليون دينار )اوبلغ مجموع تخصيصات محافظة نينوى (٥٣٢) مليارا و(٨٧٤) مليون دينار ، وتم تخصيص مبلغ (٣٠١) مليار و(٥٥٨) مليون دينار لمحافظة صلاح الدين ، وبلغ حجم تخصيصات محافظة الانبار (٣٧٨) مليارا و(٨٥٨) مليون دينار ، فيما بلغت تخصيصات محافظة كركوك (٢٥٦) مليارا و(٣٩٩) مليون دينار ، ومحافظة ديالى (١٨٢) مليار دينار .

واشار الهنداوي الى ان هذه التخصيصات تتضمن ( برنامج تنمية الاقاليم ومناقلات اضافية ، ومناقلات اخرى خاصة بمشروع بناء المدارس والبترودولار ومشاريع خفض الفقر واعادة الاعمار ) .