صدرت حديثا للشاعر والهايكيست المغربي سامح درويش مجموعة جديدة بعنوان «عصافير تحلق في الأعماق» في 170 صفحة، هي الرابعة في ترتيب إصداراته في شعر الهايكو والسابعة في المجال الشعري عموماً.

مجموعة درويش الصادرة عن دار «ملتقى الطرق المغربية» للنشر (بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الحالي ومناسبة تنظيم معرض الكتاب المغاربي في دورته الثالثة بمدينة وجدة في بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، ضمت 150 قصيدة هايكو بترجمة إلى اللغة الفرنسية وتقديم من طرف الشاعر والفنان نصر الدين بوشقيف المقيم بباريس، وترجمة إلى الإنكليزية من طرف د. شروق نصري أستاذة اللغة الإنكليزية بكلية الآداب بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد تم تأثيثها الداخلي واختيار لوحة غلافها من حبريات وأعمال الفنانة التونسية هندة لوليزي المقيمة بفرنسا.

سامح درويش، شاعر وكاتب مغربي، عضو اتحاد كتاب المغرب، عضو بيت الشعر بالمغرب، رئيس نادي هايكو موروكو، رئيس نادي الضفادع، مؤسس لعدد من الجمعيات والإطارات الثقافية، اشتغل بمهنة التدريس والإدارة ومارس الصحافة. حائز على شهادة الدراسات العليا تخصص النقد الأدبي المغاربي. له في مجال الكتابة الشعرية سبعة دواوين أربعة منها في صنف الهايكو، وله في مجال الكتابة السردية رواية واحدة ومجموعة قصصية واحدة، وكتاب في النقد القصصي المغاربي، إضافة إلى إعداده لعدد من الكتب والمنشورات. وإلى جانب مجموعة الهايكو «عصافير تحلق في الأعماق» صدر لسامح درويش هذا العام 2019، ديوان «ما أكثرني»، وكتاب بعنوان «المشهدية في الهايكو» أعده وقدّم له بالاشتراك مع الشاعر والمترجم العراقي المقيم بإنكلترا عبد الكريم كاصد. وله مشاركات في مهرجانات مغربية وعربية ودولية، ونشرت قصائد له في أنتولوجيات شعرية وترجمت نصوصه وأعماله بأكثر من لغة عالمية.

من أجواء المجموعة:

1

النّافُورَة،

يا لَلْمَكِيدَة لِتَعْذيبِ المَاء.

2

علَى حافة البئْر،

الدّلو يمْلؤُه المطر.

3

تَمْرِينْ، بِقَلمِ رَصَاصٍ

أرْسُم قوْسَ قُزَحْ .

4

رفيفُ الغُصن وحْدهُ لا يَزالْ،

الهُدْهدُ حَطّ وطَار.