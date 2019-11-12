  • الثلاثاء , 12 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

على عتبة مكتبة

ثقافة
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حذام يوسف

وقفت تنتظره خارج أسوار الدائرة، وعيناها تتنقلان بسرعة بين الموظفين المغادرين، علها تلمحه وهو بين الجموع، هو يعمل بمكتبة عامة، كان قد أشار لها بكتاب (دع القلق وابدأ الحياة) للكاتب ديل كارنيجي، لتبدأ حياة جديدة، عسى أن تمطر لها سحابة العمر فرحا، وتزهر صحراء أحلامها، كانت تدندن مع نفسها بأغنية لنجاة الصغيرة (انا اعشق البحر)، وتهمس بها همسا تلافيا للإحراج، فيما لو انتبه لها الواقفون قريبا منها، أين أنت؟ تساءلت في سرها، وقد طال انتظارها، تضطر هنا الى السؤال عنه، لتفاجأ بأنه مجاز، ولم تتمكن من رؤيته، انسحبت بهدوء، وهي تسحب الكتاب وحقيبتها الى صدرها، كأنها تريد التشبث بها، بعد أن ذابت روحها من الانتظار، كانت تريد ان تفاجئه بأنها أنهت الكتاب بأقل من أربع وعشرين ساعة، بالتالي هي من كسب الرهان.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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