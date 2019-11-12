نادين نسيب نجيم: العلم اللبناني ينزف

الصباح الجديد – وكالات:

عبّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن قلقها بشأن الأوضاع الحالية في ظل التظاهرات الشعبية التي عمت لبنان، كما أبدت تخوفها مما ستؤول إليه الأمور، وقالت إن: “التضرع إلى الله والصلاة وحدها تنقذنا”، داعية الرب أن يحمي شعب لبنان، وأن تحمل الأيام المقبلة أملاً جديداً بمستقبل أفضـل.

وعلقت نادين في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت: لأول مرة اشعر ان العلم اللبناني ينزف دما، سامحوني لكن هذا ما اشعر به فعلا، ان الصلاة وحدها والدعاء يمكن ان يشفع لنا عند الرب. ثم دعت قائلة: يا رب ارحم شعبك لأن من على الأرض لا يرحم، أتمنى ان تحمل الأيام المقبلة املا جديدا بحياة ومستقبل أفضل.

إشارة إلى نادين شاركت في التظاهرات ضد الظلم والفساد في رياض الصلح وهي من بين عدة فنانين شاركوا في التظاهرات التي شبهها العالم بتظاهرات العراق، حيث كانت المطالب بالإصلاح ومن ثم تحولت بسبب استخفاف الحكومتين الى مطالبات بتغييرها “أي الحكومة” لضمـان حياة كريمـة.