( مودة لا تنقطع )…

حمزة فيصل المردان

أنا معك. ابتسامتك سفينتي

الى اين تريدني ان اتوجّه في خطاي المؤجلة..!!! ؟؟؟

فقد تمزّق وجه الوقت

بمخالب لاتعي ، حرقة الشوق

وسؤالي لم يفطم من التقبيل

روحي هوت..

على خارطة وطنٍ سجن بداخلها الهواء

وانبجس الملح

وصرخات المفجوعات

اسفل حكايتي

التي لم يتناقلها

سوى الاحياء الموتى

وليس الموتى الاحياء

هاجسي ، علامة البدء

ساحرق الذكريات

لعلّي… ، اجد طريقا نسلكه

الى ضفّة اخرى

لا يعلوها جدبٌ

تنفستها ، لذلك…

قال حمزة ليباوي