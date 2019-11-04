  • الإثنين , 4 نوفمبر 2019
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رحيل الرئيس التنفيذي لماكدونالدز بسبب علاقته بموظفة

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الصباح الجديد – وكالات:
أُجبر الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز” ستيف إيستربروك، على ترك منصبه، بعدما وجدت الإدارة أنه اخترق قواعد السلوك التي وضعتها، وكان يواعد موظفة في سلسلة مطاعم ماكدونالدز.
وأبلغ الرئيس التنفيذي موظفيه بأن العلاقة كانت برضا الطرفين، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنها تنتهك قواعد “ماكدونالدز”. وأضاف: “العلاقة كانت خطأ”.
ولا تسمح “ماكدونالدز” للمدراء بإقامة علاقات عاطفية مع مرؤوسيهم المباشرين أو حتى غير المباشرين.
وقال إيستربروك إن مجلس الإدارة صوّت على رحيله عن السلسلة العملاقة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ولم تعط “ماكدونالدز” التي تعد من أكبر سلاسل المطاعم في العالم، أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة التي ارتبط بها إيستربروك.
ويشغل رجل الأعمال البريطاني منصبه في سلسلة المطاعم الأميركية منذ 2015، وهو مطلق ويبلغ من العمر 52 عاما.
وينضم إيستربروك إلى العديد من المدراء التنفيذيين الذين اضطروا إلى التخلي عن مناصبهم بسبب مواعدة موظفات، بعدما وضعت الشركات قواعد صارمة للسلوك إثر انتشار حملة “مي تو” النسائية قبل عامين، ضد التحرش بالنساء في العمل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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