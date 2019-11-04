لماذا يكتسب بعض الناس وزناً مع قلة الأكل

الصباح الجديد – وكالات:

تعد مسألة زيادة الوزن مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرون، فيلجأون إلى طرق متعددة في سبيل الحصول على الوزن الأمثل.

ويتبع الكثير من الناس أنظمة غذائية متنوعة إلا أن النسبة الأكبر منهم يعتمدون على نظام غذائي يبنى على التقليل من تناول الأغذية الا أنهم لا يحصلون على النتائج المرجوة.

تخضع عملية فقدان الوزن إلى عدد من المتغيرات، والتقليل من تناول الأغذية ليس شرطا للتنحيف، أو الحصول على الوزن المثالي.

السبب الرئيس للسمنة، زيادة السعرات الحرارية وحتى يكون هناك توازن سلبي في السعرات الحرارية، يجب حرقها، لا التقليل من تناولها، فالكتلة العضلية الصغيرة ستمنع استهلاك الطاقة في الوقت الذي سيكون ذلك ضروريا لفقدان الوزن حتى لو جرى تناول القليل من السعرات. الأشخاص الذين يمتلكون كتلة عضلية صغيرة يكون لديهم معدل استهلاك منخفض للطاقة في حالة الراحة كما يحتاجون إلى كمية منخفضة من السعرات ليتمكنوا من فقدان الوزن، واتباع نظام غذائي صارم يفشل في أغلب الأحيان.

إلا أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بنحو دائم يكون لديهم كتلة عضلية أكبر فيتمكنون من حرق السعرات الحرارية بنحو أفضل ويستطيعون التحكم بغذائهم بنحو أكبر.

ويعد النشاط البدني أحد أهم العمليات التي تسهم في فقدان الوزن، إضافة للاعتماد على نظام غذائي يعتمد على الخضار والسمك والدهون الصحية.