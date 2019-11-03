تأجيل التوقيع على أكبر اتفاق للتبادل التجاري الحر حتى العام المقبل

يضم 16 بلدا ويخدم اكثر من ثلاثين في المئة من سكان الأرض

الصباح الجديد – متابعة:

قرر قادة بلدان رابطة جنوب شرق آسيا إرجاء الاتفاق على إقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم إلى عام 2020، كما ورد في مسودة البيان الختامي لقمتهم المنعقدة في بانكوك، فيما أكدت بكين على صعيد آخر “استعدادها للعمل” مع هذه الدول بشأن بحر الصين الجنوبي.

ويضم اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة” 16 بلدا، من الهند إلى نيوزيلندا، وسيؤدي إلى قيام أوسع منطقة للتبادل الحر في العالم بأكثر من ثلاثين في المئة من سكان الأرض ونحو ثلاثين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.

وبدّدت اعتراضات الهند آمال الانتهاء من الاتفاق في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي عقدت في بانكوك نهاية هذا الأسبوع حيث انضم إلى أعضاء التكتل العشر رئيسا وزراء الهند والصين.

وجاء في مسودة اتفاق حصلت عليها وكالة فرانس برس، “اكتملت معظم مفاوضات الوصول إلى الأسواق وسيتم حل القضايا الثنائية العالقة القليلة بحلول شباط/فبراير 2020”.

وتعثرت المفاوضات لعدة سنوات، لكن المسودة ذكرت أنّ جميع الفصول العشرين باتت مكتملة الآن “في انتظار قرار عضو واحد” يعتقد أنه الهند.

وأشار إلى أنّ جميع الأعضاء “ملتزمون بالتوقيع على الاتفاق” العام المقبل في فيتنام التي ستتولى رئاسة آسيان.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقابلة مع صحيفة “بانكوك بوست” إنّ نيودلهي تشعر بالقلق من أن شركاتها الصغيرة ستتضرر بشدة من طوفان البضائع الصينية الرخيصة ما سيخلق “عجزًا تجاريًا لا يمكن تحمله”.

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