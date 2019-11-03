ختام بطولة العراق بالكرة الطائرة الشاطئية

بغداد ـ مديحة البياتي:

برعاية السيد مدير عام الشركة العامة للمدينة السياحية في الحبانية، مؤيد سليمان المشوح ، اختتمت مؤخرا في المدينة السياحية في الحبانية بطولة العراق بالكرة الطائرة الشاطئية ، حيث اقيمت على شواطئ بلاج بحيرة الحبانية لأول مرة بعد اعادة افتتاح المدينة السياحية ، وبمشاركة (١٢) فريقا من عدة محافظات من مختلف أنحاء العراق ، وقد استمرت ثلاثة أيام اواخر شهر تشرين الاول الماضي.. وقد افتتح البطولة السيد مدير عام الشركة العامة للمدينة السياحية في الحبانية ، مؤيد سليمان المشوح، وعدد من المسؤولين في محافظة الانبار ولفيف من الحضور.

وقد تأهل للدور النهائي فريقا محافظة الانبار ومحافظة النجف الاشرف وقد تمكن الفريق الضيف النجف الاشرف من تحقيق الفوز بالبطولة وتمكن بجدارة من احتلال المركز الأول في هذه المسابقة ، اما فريق محافظة الانبار فقد جاء بالمركز الثاني .

وفي ختام البطولة تم توزيع الجوائز من قبل السادة المسؤولين في محافظة الانبار بين الفرق الفائزة ، وبدورنا نثمن تلك المبادرة ونتمنى تكرار مثل تلك الفعاليات التي تدعم الرياضة وتنشر الوعي السليم لدى شباب الوطن.