أميني: على كاتانيتش اللعب بخطة هجومية أمام إيران

بغداد ـ علي مهدي:

أكد المدرب العراقي المحترف في أيران مرتضى عباس أميني قدرة المنتخب الوطني في التغلب على نظيره الأيراني ،ضمن التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 ونهائيات أسيا 2023 في الصين ،من خلال التعامل الجيد مع المباراة بالأعتماد على تشكيلة مناسبة وخوض المباراة بخطة هجومية من بداية اللقاء .

وأضاف أميني أن المنتخب الأيراني يبحث عن الفوز بعد الخسارة الأخيرة أمام البحرين بهدف وحيد ليعزز من حضوظه بالتأهل ،في وقت يجب على كاتانيتش التركيز على نقاط القوة والضعف بالنسبة للمنافس ،واذا تحدثنا عن الضعف فاللعب على الأطراف وأستغلال البطئ النسبي الذي يعاب على الفريق الأيراني وهذا ما يرجح كفة الأسود ،والقوة هي خط الوسط الأيراني الذي يمتاز بعناصر مهارية مع لاعبين في الدفاع بقامات طويلة فاللعب الطويل لا يخدم الكتيبة العراقية .

أما بالنسبة لعامل الأرض والجمهور فشدد على أستغلاله أفضل أستغلال ،على أعتبار المباراة من المقرر أن تقام في البصرة وعلى جذع النخلة من خلال الحضور للجماهيري الكبير والدعم الجيد للفريق وتهيئة ظروف مناسبة للأخضر.