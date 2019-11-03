كاتانيتش يعلن قائمة أسود الرافدين لمباراتي إيران والبحرين

عدنان يناشد جماهير البصرة بدعم الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش قائمته لمباراتي ايران والبحرين في البصرة ضمن التصفيات المزدوجة لكاس اسيا 2023 وكاس العالم 2022.. وضمت القائمة كلاً من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وللدفاع علي عدنان وضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وعلي فايز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلاء مهاوي ومصطفى محمد.

ولخط الوسط ضمت القائمة: ابراهيم بايش وحسن حمود وامجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد قاسم ومحمد رضا وهمام طارق وشريف عبد الكاظم، وللهجوم مهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة.

إلى ذلك، أوضح نجم المنتخب العراقي علي عدنان، أنه واثق من دعم الجماهير العراقية للمنتخب في مباراته المرتقبة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم، والمقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري في ملعب جذع النخلة في البصرة.

وقال عدنان أتمنى أن يكون للجماهير العراقية موقف ومساندة للفريق في الأوقات المناسبة، المنتخب تنتظره مباراة في غاية الأهمية أمام المنافس الشرس المنتخب الإيراني والفوز مهم وسيقربنا خطوات نحو التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.

وأشار إلى أن الفريق العراقي سيكون متحفزا لتقديم كل ما لديه للجماهير العراقية، وان الفوز وخطف النقاط الثلاث سيكون مطلبنا في المباراة، نعم ان المنتخب الإيراني فريق كبير لكننا قادرون على الإيقاع به وخطف نقاط المباراة.

وبين أن المنتخب سيتجمع قريبا في البصرة تحضيرا للمباراة والتحضير بشكل جيد لمواجهة المنتخب الإيراني، مشيرا إلى أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني، والجميع حريص على تأدية واجباته على أكمل وجه من أجل خطف النقاط الثلاث وتعزيز صدارتنا للمجموعة.

من جانب اكد همام طارق، لاعب الإسماعيلي المصري، والمنتخب العراقي، أنَّ أسود الرافدين يخططون لكسب الرهان أمام إيران يوم 14 من الشهر الجاري، على ملعب جذع النخلة، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال طارق، «وصلتني الدعوة للانضمام إلى المنتخب من أجل المشاركة في مواجهتي إيران، والبحرين يومي 14، و19 هذا الشهر.وأوضح «الفريق العراقي سيبدأ تجمعه الجمعة المقبل في البصرة، وسيكتمل صفوفه حال التحاق جميع اللاعبين المحترفين، وهدفنا كسب نقاط مباراة إيران، ومن ثم التركيز على المباراة التي تليها أمام المنتخب البحريني».

وأضاف «المباراتان ستكونان في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، وهي فرصتنا الحقيقية للاقتراب من بطاقة التأهل للدور النهائي من التصفيات، وننتظر دعمًا كبيرًا من الجماهير العراقية».وتتصدر العراق المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بفارق الأهداف أمام البحرين، فيما تأتي إيران في المركز الثالث بـ6 نقاط، بعد 3 جولات على بداية التصفيات.

من جانب اخر، أعلنت شركة المنارة للتسويق الرياضي، أماكن البيع المباشر لتذاكر مباراتي العراق امام ايران والبحرين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من تشرين الثاني لجاري، فيما سيواجه البحرين على ذات الملعب في الـ19 من الشهر ذاته.

ومن المقرر ان تطرح التذاكر للبيع مطلع الأسبوع المقبل، حيث تبلغ سعر التذكرة (5) الاف دينار عراقي فقط.