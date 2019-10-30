التظاهرات تشهد مشاركة واسعة لنجوم الرياضة بهدف تصحيح المسار

احمد راضي يوجه رسالة الى شباب التحرير وابطال الـ»تك تك»

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه النجم الدولي السابق، احمد راضي، رسالة الى الشباب المتظاهرين في سحاة التحرير وسط العاصمة بغداد.ولليوم الخامس على التوالي، تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.

وقال راضي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «الى شباب التحرير.. الى فخر الوطن، انحني لكم أجلالا واكبارآ على شجاعتكم، التي جعلت العالم يتحدث عن صمودكم وصبركم وبطولاتكم ضد الظلم والفساد والطغاة وجعلتم القنابل والرصاص لعبة تتقاذفونها بين صدوركم وايديكم واقدامكم والموت يهابكم اجلالا لشجاعتكم وخشية ان يسقط العلم من بين ايديكم».

واضاف «أما أنتم يا ابطال التك تك، فكل اهدافي وبطولاتي، تقف صغيرة أمام مهاراتكم وجعلتم المواقع مهرجان للتضحية وانتم تعطون دروس وعبر لكل الاجيال بالفداء والغيرة الوطنية.. الرحمة لكل شهداء ثورة تشرين الخالدة النصر لكم يا شباب الوطن».

وتواجد لاعب المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، في تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.علي عدنان، تواجد في تظاهرات أول أمس وقدم الطعام مجاناً الى المتظاهرين، حيث فضل لاعب اسود الرافدين، قضاء عطلته في العراق ومع الشعب، بدلاً من السفر الى كندا.وشهدت التظاهرات، مشاركة كبيرة للاعبي المنتخب الوطني وجماهير الاندية العرقية، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة.

والتحق مدرب منتخب الناشئين، والنجم الدولي السابق، عماد محمد، بصفوف المتظاهرين في محافظة كربلاء.والتحق محمد بالتظاهرات للمطالبة بتحقيق مطالب المتظاهرين ودعمهم من اجل تحقيق مطالبهم الشرعية وحقوقهم المسلوبة.وتشهد التظاهرات مشاركة كبيرة للرياضيين والجماهير الاعلام الرياضي.

وشارك لاعبون في الدوري الممتاز والمنتخب الوطني، في تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد.نجم نادي الزوراء مهند عبد الرحيم، شارك رفقة زميله السابق وحارس مرمى نادي أمانة بغداد الحالي، علاء كاطع ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وشارك في التظاهرات أيضاً لاعبو نادي الشرطة عمار عبد الحسين وعلاء عبد الزهرة وكرار جاسم وكرار محمد بالتظاهرات ايضاً، واللاعب النيجيري المحترف في نادي الصناعات الكهربائية، رحيم أولابي.

التظاهرات شهدت مشاركة لاعب نادي الطلبة سامال سعيد، حيث قام بتوزيع الطعام على المتظاهرين رفقة شقيقه اللاعب الدولي السابق سامر سعيد.

وسبق وان خرج النجم الدولي السابق، نعيم صدام بالإضافة الى عدد من النجوم السابقين وعدد من الإعلاميين للتعبير عن آرائهم ومشاركة الجماهير في قضيتهم.

كما شارك أعضاء رابطة جماهير اندية الزوراء والشرطة والقوة الجوية في تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وتستمر التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة من تحسين الخدمات ومحاربة الفساد. التظاهرات شهدت مشاركة واسعة من الرياضيين واللاعبين، حيث شاركت جماهير اندية الزوراء والشرطة والقوة الجوية في التظاهرات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة.

في حين كان للإعلام الرياضي صوته في ساحات التظاهرات بتوزافد العشرات من الصحفيين إلى ارض الميدان وسط بغداد رافعين إعلام العراق ومطالبين بمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام وتحسين المستوى المعاشي لجميع ابناء الشعب العراقي.