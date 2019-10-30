توقف العمليات في ميناء أم قصر بسبب الإحتجاجات والشركة تستنجد بوجهاء الناحية

فقد 80% من طاقة العمل

البصرة – الصباح الجديد

قال مسؤولون في ميناء أم قصر إن جميع العمليات في الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت أمس الأربعاء بعد أن أغلق محتجون مدخله في اليوم السابق.

ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

وقال مسؤولو الميناء إنه كان يعمل بنحو عشرين بالمئة فقط من المستوى العادي يوم الأول من أمس الثلاثاء بعد أن أغلق محتجون مدخله.

وقال أحد المسؤولين، ان «المتظاهرين قاموا بغلق المدخل الرئيس للميناء. الشاحنات المحملة بالبضائع لا تستطيع الدخول أو المغادرة“.

وقال مسؤولو الميناء في بيان إن مزيدا من التعطيل للعمليات قد يسبب ضررا ماليا للبلاد ويؤثر على تدفق السلع الأساسية.

وأضاف البيان ”وقف دخول السلع الأساسية سيسبب ارتفاعا سريعا وهائلا في أسعار البضائع وله مردود سلبي“.

ويقول مسؤولون بالميناء إنهم يجرون محادثات مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح للشاحنات والعمال بالدخول والخروج من الميناء ليتسنى استئناف العمليات الطبيعية بالميناء.

وطالبت شركة موانئ العراق وجهاء ناحية أم قصر بالتدخل لإنهاء شلل الحركة في الميناء.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام، في شركة موانئ العراق، علاء عسكر، في بيان تلقته ”الصباح الجديد“، ان “بسبب الوقفة التضامنية مع التظاهرات المركزية تم تجمع أعداد من شباب ناحية أم قصر في السيطرة المؤدية لدخول الميناء مما نتج عنه شلل في حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الموانئ العراقية”.

وأضاف: “بدورنا نهيب بالمواطنين المتظاهرين الكرام ان تكون وقفتهم مع الموانئ”، مبينا “كونها مؤسسة خدمية لكل العراق آخذين بنظر الاعتبار ان توقف الموانئ بهذا الطريقة سوف يؤثر سلبا على الوضع بشكل عام كون المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والتعاضد ودعم مؤسسات الدولة الخدمية علما ان التظاهرات السلمية مكانها في بوابة مجمع الحكومة المحلية وسط البصرة وهي فاعله بشكل اصولي بعيدا عن دوائر الدولة”.

واردف: “ونحيطكم علما ونحن نراهن على وطنية المتظاهرين وشعورهم بالمسؤولية ان استمرار الوضع الحالي يعني اننا في العراق لم نلتزم بالاتفاقيات والبنود الدولية في ما يخص العمليات

البحرية في الإرساء والإقلاع”، موضحا أن هذا “ما يعرض الموانئ إلى مخاطر قد تصل إلى إلى ما لايحمد عقباه إضافة إلى تكبد العراق مزيدا من الخسائر المادية وفق التزامات مع خطوط نقل عالمية وفوق كل ذلك ان توقف الموانئ يعني توقف دخول الأدوية والمستلزمات الصحية ومفردات البطاقة التموينية والبضائع الاستهلاكية الأخرى التي سينتج عن عدم دخولها ارتفاع سريع وهائل بالأسعار وهذا مردود سلبي على حياة المواطن العراقي”.

وأكمل قائلا: “نهيب بالمؤسسات الإعلامية العمل على إطلاق حملة للتوعية ان الموانئ مؤسسة خدمية إغلاقها يؤثر على اقتصاد البلاد وهذا المبدأ لا ينسجم مع تطلعات ابناء الشعب العراقي، ونتوسم خيرا في تدخل فوري من قبل وجهاء الناحية وشيوخها وادارتها المحلية المتمثلة بإدارة الناحية والمجلس البلدي ورجال الدين الافاضل والمثقفين وكل من له كلمة يؤمن بها شبابنا الواعي”.

وكان أفاد موظفون في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة امس الأربعاء بأن عمل الميناء تقلص فقد 80% تقريبا من عمله، بعد غلق مدخله من قبل المحتجين.

وقال موظفون ومسؤولون محليون في محافظة البصرة إن العمليات في الميناء قُلصت إلى 20% بسبب عدم تمكن العمال البدلاء من الانضمام للعمل، بعدما قام المحتجون بغلق مدخل الميناء يوم اول أمس الثلاثاء، مشيرين الى انهم تحدثوا مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح بدخول العمال للميناء كي يتسنى له العمل بصورة طبيعية.

وكان عدد من المتظاهرين، قطعوا الطرق المؤدية الى ميناء ام قصر في محافظة البصرة، منذ أيام.