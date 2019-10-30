برشلونة يستعيد صدارة الليجا باكتساح بلد الوليد

ميسي يحتفل بمئوية تاريخية.. وإنجاز جديد لسواريز

مدريد ـ وكالات:

حقق برشلونة انتصارا عريضًا بنتيجة (5-1) أمام بلد الوليد، مساء أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الليجا، على ملعب الكامب نو.سجل أهداف برشلونة، ليونيل ميسي «هدفين» في الدقيقتين 34 و75، ولينجليت وفيدال وسواريز في الدقائق 2 و29 و77، في حين سجل هدف بلد الوليد، أوليفاس في الدقيقة 15.وبهذا الانتصار، يستعيد برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد رفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 101 هدف في جميع المسابقات، تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.وأشارت «أوبتا»، إلى أن ميسي يتفوق بفارق 38 هدفًا عن أقرب زملائه في الفريق، وهو لويس سواريز، الذي سجل 63 هدفًا في جميع المسابقات.

جدير بالذكر أن أحد هدفي ميسي في المباراة، جاء من ركلة حرة مباشرة، وهي رقم 50 في مسيرته، حيث سجل 44 بقميص برشلونة، و6 بقميص منتخب الأرجنتين.ووفقًا للشبكة نفسها، فإن لويس سواريز بهذا الهدف، يُعتبر قد سجل في شباك كل الفرق التي واجهها بقميص برشلونة في الليجا، حيث يملك في رصيده 137 هدفا حتى الآن.وأعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه بنتيجة (5-1) على بلد الوليد.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «مباراة هادئة؟ كان يبدو لي ذلك من الخارج، لكن علينا أن نعيش مع اللاعبين داخل الملعب، ونحن بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وخلال أسبوع لدينا 3 مباريات وكان من المهم البدء بشكل جيد».وعن أداء ميسي، علق: «ماذا يمكن أن أقول؟ نحن نعلم دائمًا أنه سيظهر مهما كانت المباراة، فهو يتدخل أكثر،ويساعدنا وهو أمر جيد جدًا بالنسبة لنا، فهو لديه الموهبة التي لا تُقارن، والحقيقة أنه في كل مرة يلمس الكرة يحدث شيء خاص، ولا أجد كلمات للحديث عنه».

وأردف: «حين ترى ميسي ترى أن ما يفعله يبدو بسيطًا لكنه ليس كذلك».وتابع: «ظلم بعض اللاعبين؟ هذا هو الحال دائمًا، فيوجد لدينا فريق مكون من 20 إلى 22 لاعبًا ويتدربون بشكل جيد ويقاتلون من أجل اللعب، وهناك لاعبون يستحقون المشاركة، لكن ليس كلهم قادرون، ونحن قادمون من العديد من المباريات وكان هناك تغييرات».وعن استبدال ألبا، أجاب: «لقد شعر ببعض الآلام وطلب مني التغيير».

واستكمل: «فاتي؟ أعتقد أنه من الجيد أن نراهن عليه اليوم كأساسي، واعتقدت أننا قادرون على تكرار سيناريو مباراة الموسم الماضي باللعب بثلاثي هجومي، ولدينا مباريات متتالية خلال أسبوع، ونلعب على أرضنا، وكان من الجيد إجراء تغييرات».وأردف: «نريد الفوز بهذه البطولة، ومواصلة الانتصارات في المباريات، والفوز صعب في أي ملعب».

وحول موقف راكيتيتش، كشف: «لقد منحنا الكثير ونتمنى أن يواصل تقديم الكثير، ولدينا العديد من اللاعبين في هذا المركز، ونجري التغييرات، وأحيانا يُشارك، وأحيانا أخرى يُشارك فيدال، وألينيا لم يلعب والأمر ليس بسيطًا لكن هذه هي كرة القدم، ويجب أن يبذل كل لاعب أقصى ما لديه حين يشارك، وراكيتيتش منحنا راحة البال «.وأردف: «هدف لينجليت؟ لقد كان جيدًا، لكنه ليس متعمدًا، والكل يريد أن يُسجل، ولينجليت جيد على المستوى الاستراتيجي ويتقدم في مثل هذه الكرات».وواصل: «فيدال لاعب مُفيد، وأظهر ذلك بالفعل العام الماضي وهذا العام، وما يحدث أن الجميع يريدون اللعب، وحين لا يلعبون يشعرون بالحزن، وهو حين يُشارك يُساهم معنا، كما هو الحال مع راكيتيتش، ولدينا العديد من اللاعبين في هذا المركز».واختتم: «من الطبيعي أن تتحمس الجماهير للصفقات الجديدة، لكنهم يقدرون ما يقدمه بوسكيتس ويلاحظونه، وأعتقد أنه لاعب يحظى باحترام كبير ومحبوب للغاية، وحين تظهر المشاكل فإنهم يضغطون على الجميع، وأرى المشجعون حاليًا سُعداء بلاعبيهم».

من جانب اخر، رفض أتلتيكو مدريد، إمكانية تصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه ديبورتيو ألافيس .. افتتح ألفارو موراتا التسجيل للضيوف في الدقيقة 70، لكن لوكاس بيريز أحرز هدف التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة يحتل أتلتيكو المركز الثاني بفارق الأهداف عن غرناطة برصيد 20 نقطة مؤقتا، في حين يحتل ألافيس المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.