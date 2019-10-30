واشنطن تستبعد توقيع اتفاق التجارة «المرحلي» مع الصين في تشيلي

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن اتفاق تجارة مرحليا بين الولايات المتحدة والصين قد لا يكون جاهزا للتوقيع عليه في تشيلي الشهر المقبل كما هو متوقع لكن هذا لا يعني انهياره.

ويعكف مفاوضون أميركيون وصينيون على وضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لتوقيعه خلال قمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في تشيلي يومي 16 و17 تشرين الثاني.

وقال المسؤول: ”في حالة عدم التوقيع عليه في تشيلي، فإن هذا لا يعني انهياره. كل ما في الأمر أنه غير جاهز بعد.. هدفنا أن نوقعه في تشيلي. غير أنه أحيانا لا تكون النصوص جاهزة. لكن ثمة تقدما جيدا يجري إحرازه ونتوقع توقيع الاتفاق في تشيلي“.

وكان ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قالوا جميعا إن تقدما طيبا يتحقق على صعيد الاتفاق بعد حرب تجارة ظلت تدور لنحو 16 شهرا، لكنهم أشاروا أيضا إلى أنها لن تكون مشكلة في حالة عدم الانتهاء من تفصيلات الاتفاق بحلول قمة منتدى أبك.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ إن كبار المفاوضين التجاريين من كلا البلدين سيجرون اتصالا هاتفيا آخر قريبا بينما تتواصل المشاورات على مستوى العمل بوتيرة سريعة.

وقال أمس الأربعاء خلال إفادة صحفية يومية ”تأمل الصين أن يتمكن الطرفان من إيجاد سبيل لحل المشكلات الاقتصادية والتجارية على أساس من الاحترام المتبادل والمساواة والمصلحة المتبادلة“.

وتحولت الأسهم الأميركية سلبا بعد أن أوردت رويترز تصريحات المسؤول بالإدارة، إذ يتكهن المستثمرون بأن محادثات التجارة التي تحظى بمتابعة وثيقة بعيدة عن التوصل لحل.