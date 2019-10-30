منة شلبي تبدأ تصوير “في كل أسبوع يوم جمعة”

الصباح الجديد – وكالات:

بدأت الممثلة المصرية منة شلبي تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد “في كل أسبوع يوم جمعة”، وذلك في إحدى الشقق بمصر الجديدة.

المسلسل يستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر.

ويشارك في بطولة “في كل أسبوع يوم جمعة” الممثلون آسر ياسين وأحمد خالد صالح ومي الغيطي وعارفة عبد الرسول.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، في 10 حلقات، على أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.

منة شلبي من الفنانات الشابات اللواتي اثبتن حضورهن وموهبتهن المميزة من حيث اختيارها للأعمال، وأيضا طبيعة الأداء التي يشيد بها النقاد والجمهور على حد سواء، لكنها مقلة وهذا سبب لعتاب وتساؤل من عدد من جمهورها المتشوق دائما لتواجدها في الدراما التلفزيونية والسينما، لكنها تؤكد دائما، انها لا تقبل أي دور ان لم يضف لمسيرتها شيئا، او لا يحمل رسالة مهمة.