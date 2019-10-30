شركة موانئ العراق تطالب وجهاء ناحية أم قصر بالتدخل لإنهاء شلل الحركة في الميناء

بغداد – الصباح الجديد

طالبت شركة موانئ العراق، الأربعاء (30 تشرين الأول 2019 ) وجهاء ناحية أم قصر بالتدخل لإنهاء شلل الحركة في الميناء.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام، في شركة موانئ العراق، علاء عسكر، في بيان تلقته ” الصباح الجديد “إنه “بسبب الوقفة التضامنية مع التظاهرات المركزية تم تجمع أعداد من شباب ناحية أم قصر في السيطرة المؤدية لدخول الميناء مما نتج عنه شلل في حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الموانئ العراقية”.

وأضاف: “بدورنا نهيب بالمواطنين المتظاهرين الكرام ان تكون وقفتهم مع الموانئ”، مبينا “كونها مؤسسة خدمية لكل العراق آخذين بنظر الاعتبار ان توقف الموانئ بهذا الطريقة سوف يؤثر سلبا على الوضع بشكل عام كون المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والتعاضد ودعم مؤسسات الدولة الخدمية علما ان التظاهرات السلمية مكانها في بوابة مجمع الحكومة المحلية وسط البصرة وهي فاعله بشكل اصولي بعيدا عن دوائر الدولة”.

واردف: “ونحيطكم علما ونحن نراهن على وطنية المتظاهرين وشعورهم بالمسؤولية ان استمرار الوضع الحالي يعني اننا في العراق لم نلتزم بالاتفاقيات والبنود الدولية في ما يخص العمليات

البحرية في الإرساء والإقلاع”، موضحا أن هذا “ما يعرض الموانئ إلى مخاطر قد تصل إلى إلى ما لايحمد عقباه بالإضافة إلى تكبد العراق ً مزيدا من الخسائر المادية وفق التزامات مع خطوط نقلعالمية وفوق كل ذلك ان توقف الموانئ يعني توقف دخول الأدوية والمستلزمات الصحية ومفرداتالبطاقة التموينية والبضائع الاستهلاكية الأخرى التي سينتج عن عدم دخولها ارتفاع سريع وهائلبالأسعار وهذا مردود سلبي على حياة المواطن العراقي”.

وأكمل قائلا: “نهيب بالمؤسسات الإعلامية العمل على إطلاق حملة للتوعية ان الموانئ مؤسسةخدمية إغلاقها يؤثر على اقتصاد البلاد وهذا المبدأ لاينسجم مع تطلعات ابناء الشعب العراقي، ونتوسم خيرا في تدخل فوري من قبل وجهاء الناحية وشيوخها وادارتها المحلية المتمثلة بإدارة الناحية والمجلس البلدي ورجال الدين الافاضل والمثقفين وكل من له كلمة يؤمن بها شبابنا الواعي”.

وكان عدد من المتظاهرين، قطعوا الطرق المؤدية الى ميناء ام قصر في محافظة البصرة، منذ الـ(25 تشرين الأول 2019 ،(حتى اليوم)