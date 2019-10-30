  • الأربعاء , 30 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • أمين عام مجلس الوزراء ينفي اي تصريحات له بشأن التظاهرات

أمين عام مجلس الوزراء ينفي اي تصريحات له بشأن التظاهرات

آخر الأخبار
0 تعليق
41 views

بغداد – الصباح الجديد

نفى المكتب الإعلامي للأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر صفحات ومواقع وهمية على “فيسبوك” تدعي انتسابها له وتنشر اخبارا مفبركة وتثير الرأي العام.

وأكد المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الغزي لا يمتلك اي صفحات شخصية على فيسبوك سوى الصفحة التي تحمل اسمه والموثوقة بالعلامة الزرقاء والتي تعنى بنشر اخباره ونشاطاته اليومية”.

وحذّر من “محاولات استغلال اسمه وزجه في تصريحات لا اساس لها من الصحة مطلقاً”، داعياً وسائل الإعلام، إلى “توخي الدقة والحذر من التصريحات والاخبار المفبركة والاعتماد على المصادر المعروفة لديهم”

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة