أمين عام مجلس الوزراء ينفي اي تصريحات له بشأن التظاهرات

بغداد – الصباح الجديد

نفى المكتب الإعلامي للأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر صفحات ومواقع وهمية على “فيسبوك” تدعي انتسابها له وتنشر اخبارا مفبركة وتثير الرأي العام.

وأكد المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الغزي لا يمتلك اي صفحات شخصية على فيسبوك سوى الصفحة التي تحمل اسمه والموثوقة بالعلامة الزرقاء والتي تعنى بنشر اخباره ونشاطاته اليومية”.

وحذّر من “محاولات استغلال اسمه وزجه في تصريحات لا اساس لها من الصحة مطلقاً”، داعياً وسائل الإعلام، إلى “توخي الدقة والحذر من التصريحات والاخبار المفبركة والاعتماد على المصادر المعروفة لديهم”