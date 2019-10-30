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الهجرة: عودة قرابة 150 نازح لمناطق سكناهم الاصلية في القائم

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بغداد – الصباح الجديد

كشفت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الاربعاء، عن عودة 149 نازحا من مخيمات النزوح في محافظة الانبار إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء  القائم غرب المحافظة.

وقال مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “‏استمرار  للأسر النازحة في المخيمات الى العودة الطوعية”.

واضاف، أن “كادر فرع الوزارة في المحافظة استقبل العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل و محافظة الانبار و قيادة عمليات الانبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الاسر النازحة”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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