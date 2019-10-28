ترامب يتوقع توقيع جزئي لاتفاق التجارة مع الصين قبل الموعد المقرر

واشنطن ـ رويترز:

يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على جزء كبير من اتفاق التجارة مع الصين قبيـل الموعـد المقـرر لكـنه لـم يعـط توضيـحا بشـأن الموعـد.

وقال للصحافيين، أمس الاثنين، بقاعدة أندروز المشتركة قبيل المغادرة إلى شيكاغو ”نتطلع على الأرجح إلى أن يكون توقيع جزء كبير جدا من اتفاق الصين قبل الموعد المقرر.. سنطلق عليه ‭‭‭‬‬‬المرحلة الأولى.

وكانـت وزارة الخزانـة الأميركيـة أعلنـت یوم الجمعة، أن المیزانیـة الفیدرالیة سجلت في السنـة المالیة المنتهیة أكبر عجـز سنـوي منـذ عـام 2012 غیـر أنه جـاء أقـل مـن التوقعـات.

وقالت الوزارة في بیان إن العجز في السنة المالیة التي اختتمت في 30 ايلول الماضي بلغ 984 ملیار دولار أميركي بزیادة 205 ملیارات دولار عن السنة المالیة السابقة.

وبذلك تبلغ نسبة عجز المیزانیة للسنة المالیة الأميركية المنتهیة من الناتج المحلي الإجمالي 4.6 في المئة بارتفاع 0.8 نقطة مئویة عن السنة السابقة.

ویشكل عجز المیزانیة الأميركية العام الجاري أكبر فجوة بین الواردات والنفقات في الولایات المتحدة منذ سبع سنوات. لكن البیان استدرك بأن العجز الحالي جاء أقل من التوقعات بـ 16 ملیار دولار أثناء مراجعة منتصف السنة المالیة 2020.