بغداد _ الصباح الجديد :
زار نائب رئيس الوزاء لشؤون الطاقه وزير النفط ثامر عباس غضبان شركة مصافي الوسط ( مصفى الدورة) وكان بأستقبالة مدير عام الشركة المهندس زيد كاظم شريف والملاك القيادي .
وعقد الوزير اجتماعا مع المسؤولين في شركة مصافي الوسط بهدف الاطمئنان على تشغيل الوحدات الإنتاجية وتوفير المشتقات النفطية الأساسية للمواطن والأسواق المحلية وامكانية حل المشكلات التي قد تعترض سير العمل .
واعرب الوزير عن سروره وسعادته لحسن اداء العاملين ، كما تفقد بعد ذلك بعض الوحدات الإنتاجية واشاد بدور العاملين في إنجاز المهمات الكبيرة المناطة بهم في هذه الشركة العريقة.
وزير النفط يطلع على تشغيل الوحدات الانتاجية في مصافي الدورة
بغداد _ الصباح الجديد :