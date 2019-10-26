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التعليم تمدد التقديم على القبول الموازي لغاية يوم غد الاثنين

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس السبت عن تمديد التقديم على القبول الموازي لغاية يوم غد الاثنين.
واوردت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “تم تمديد التقديم على قناة التعليم الصباحي الخاص (الموازي) في عدد من الكليات في الجامعات العراقية لغاية يوم غد الاثنين ، من اجل أتاحة الفرصة للطلبة الراغبين بالتقديم”.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه “بخصوص استمارة التقديم لطلبة الدور الثالث فسينتهي التقديم ايضا يوم غد الاثنين مع نهاية الدوام الرسمي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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