إطلاق الدفعة الخامسة من رواتب الاعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و300 الف اسرة

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امس الاربعاء، إطلاق الدفعة الخامسة من رواتب الإعانة الاجتماعية.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان اعلن اطلاق الدفعة الخامسة لعام ٢٠١٩ من رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و{٣٠٠} الف اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ يصل الى اكثر من {٣٧٤} مليار دينار”، داعيا “الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف للتسلم “.

واضاف البيان ان “الدفعة الخامسة من رواتب الاعانة الاجتماعية تشمل اكثر من {٨٨٠} الف اسرة يعيلها رجال بمبلغ يصل الى {٢٧٢} مليار دينار، فيما بلغت الاسر التي تعيلها نساء اكثر من {٤٣٥} الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من {١٠١} مليار دينار”.

ونقل البيان عن الوزير تأكيده على “استمرار الوزارة باجراءاتها لاطلاق منحة الطوارئ بعد انتهاء مدة التقديم الالكتروني اليوم الخميس “.