الإعلان عن تأسيس تجمع نيابي “للتصحيح و التغيير” داخل البرلمان

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن مجموعة من النواب امس الأربعاء تأسيس “التجمع النيابي للتصحيح والتغيير” في مجلس النواب، مؤكدين أن التجمع سيعمل على مساءلة الحكومة وتعديل الدستور. وقال التجمع في بيـان له انه “انطلاقا من معاناة شعبنا العظيم و استجابة لصرخات المتظاهرين ووفاء لدماء الشهداء والجرحى الطاهرة ، نعلن نحن مجموعة من النواب المتواجدين حاليا في اروقة المجلس عن تأسيس ” التجمع النيابي للتصحيح والتغيير”.

وأضاف أن “التجمع سيعمل على مساءلة الحكومة العراقية على الإخفاقات الامنية والخدمية مقدمة لاستجوابها، وتهيئة الأرضية الدستورية والقانونية لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. وكذلك “دعم المحكمة المتخصصة بمكافحة الفساد التي شكلها مجلس القضاء الاعلى و سنعمل على دعمها بكل الوسائل، وتشكيل لجنة نيابية لاقتراح تعديل الدستور على ان تنهي أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما…

وايقاف عمل مجالس المحافظات الحالية ابتداءا من ١-١١-٢-٢٠١٩ و النظر في جدوى وجودها خلال التعديل الدستوري، و تخفيض رواتب الدرجات الخاصة و كتابة سلم رواتب جديد يراعي العدالة الاجتماعية بين كل طبقات المجتمع العراقي ويعمل التجمع على متابعة طلبات المتظاهرين و السعي لإنجازها من خلال دوائر الدولة المختلفة”.