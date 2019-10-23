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قيادي تركماني: اقليم كردستان منح 5000 كردي سوري نازح الجنسية العراقيـة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
كشف القيادي التركماني جاسم محمد جعفر امس الاربعاء عن فتح تحقيق اتحادي من قبل وزارة الداخلية بعد منح اقليم كردستان التجنيس لـ5000 سوري كردي نازح مؤخرا، مؤكدا :” ان القرار يعد خرقا للدستور والقانون العراقيين “.
وقال جعفر في تصريح صحفي :” ان المعلومات التي حصلت عليها وزارة الداخلية تفيد بقيام حكومة كردستان بمنح 5000 سوري كردي الجنسية العراقية عبر الاقليم “.
واضاف :” ان الوزارة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة التفاصيل ، وفي حال صحة تلك المعلومات فسيتم اتخاذ ما يلزم ويتم سحب تلك الجنسيات كونها منحت بطريقة غير مشروعة”.
واوضح النائب السابق :» ان قرار منح الجنسية العراقية اتحادي وبموافقة وزارة الداخلية ، ولا يمكن منحها عبر المحافظات ، وما جرى يعد خرقا دستوريا « ، مستبعدا ان يتم توطين المجنسين السوريين في كركوك في الوقت الراهن لسيطرة السلطة الاتحادية عليها .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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